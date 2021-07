Temptation Island 2021 pagelle ultima puntata/ Schiaffi al falò tra Manuela e Stefano, stragi di coppie e…

Pagelle finale di Temptation Island 2021: i top e flop del programma

Stragi di cuore a Temptation Island 2021. L’edizione di quest’anno non fa sconti in questo senso e si conferma all’altezza delle precedenti. Tre coppie sono uscite dalla tempesta più forti di prima, le altre invece sono naufragate tra sensi di colpa, tradimenti e tantissima rabbia. Cominciamo da Manuela e Stefano, due concorrenti a cui abbiamo rifilato i voti più bassi nel corso di queste settimane. Ieri sera hanno intrattenuto il pubblico di Temptation Island dall’inizio alla fine della puntata, con il bacio appassionato tra Manuela e il single Luciano e il timido tentativo di riappacificazione con Stefano, sfumato in un batter d’occhio dopo lo schiaffone che la concorrente ha rifilato all’ex fidanzato. Riconosciamo ad entrambi il merito di aver catalizzato l’ultima puntata, regalando colpi di scena e grandi cambiamenti. Alla fine sia Stefano che Manuela hanno ritrovato l’amore, quello per loro stessi e per la single Federica e il single Luciano. VOTO 7 al percorso, solo perché l’epilogo ha salvato entrambi da un’agonia certa.

Alessio si riconquista Natascia, ma è successo di tutto in questo Temptation Island

Natascia e Alessio hanno chiuso il loro percorso a Temptation Island 2021 in maniera piuttosto lineare e prevedibile. Anche se durante il falò di confronto è accaduto tutto e il contrario di tutto. Di certo non ci siamo annoiati. Prima Alessio sembra orientato a chiudere il rapporto, poi quando vede Natascia sulla sua stessa lunghezza d’onda cambia idea e riesce a riprendersela. VOTO 6.

Floriana e Federico non ci convincono

Anche Floriana e Federico stanno ancora insieme ma il volto di Floriana, un mese dopo Temptation Island, è apparso spento e tirato. Curiosi di seguire le evoluzioni del loro rapporto nelle prossime settimane. Non siamo fiduciosi. VOTO 5. Si alza il voto per

Claudia e Ste: durante l’esperienza in Sardegna non ci avevano entusiasmato. Lui si era fatto notare per i pugni al pouf dentro il villaggio dei fidanzati, lei per i suoi costanti malesseri. Un mese dopo la fine di Temptation rieccoli più sorridenti che mai e in procinto di sposarsi. Le loro espressioni felici valgono più di tante parole. VOTO 7 al percorso.

Valentina e Tommaso torneranno insieme?

Valentina e Tommaso non stanno insieme, almeno ufficialmente. Uno status sentimentale che ben presto potrebbe cambiare. Non ci stupiremmo infatti se dovessimo rivederli “felici e contenti” insieme. Come coppia però non convincono affatto. Anche se il detto insegna: chi si assomiglia si piglia. VOTO 4. Non si assomigliano per niente

Alessandro tra le braccia di Carlotta, nessun riavvicinamento con Jessica

Jessica e Alessandro, che chiudono Temptation Island da single. Lui, in realtà, single non è più. Un mese dopo la fine del programma è felice insieme a Carlotta. E Jessica, invece, aspetta di approfondire il suo rapporto col single Davide. L’avventura su Canale5 non ha permesso alla coppia di ritrovarsi, ma comunque di voltare pagina. E’ pur sempre un inizio. VOTO 5.

