Valentino, figlio di Beatrice Luzzi, replica a Sara Ricci/ La bordata sui social dopo le parole dell’attrice

Sara Ricci, la frase contro Beatrice scatena la polemica web

Nella puntata di ieri sera, al Grande Fratello si è consumato un duro scontro tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi. La prima ha tirato in ballo vecchi rancori, nati sul set della serie Vivere: “È piena di rabbia anche nei confronti delle donne. Mi dispiace dirtelo quando 24 anni fa ho perso mia madre e non potevo recitare e per due giorni sono mancata dal set, lei non ha voluto sostituirmi.”

E ancora: “Dopo una settimana mi hai fatto un pensiero. Ti ho ringraziato e detto che non era il mio compleanno ma era morta mia madre”. Ma una frase della Ricci contro la sua ex collega sembra aver scatenato diverse polemiche sul web; di che si tratta? La concorrente ha messo in mezzo anche i figli dell’attrice: “Ma scusa, mi dà dell’arida perché non ho avuto figli? Ma meno male che non li ho avuti se devono essere così“. Quest’ultima dichiarazione sembra non essere stata gradita dal web. Cosa accadrà?

Figlio di Beatrice Luzzi replica a Sara Ricci: ecco cosa ha scritto

Dopo le dichiarazioni di Sara Ricci contro Beatrice Luzzi, è intervenuto il figlio dell’attrice per replicare alle parole della concorrente. Valentino ha, dunque, risposto alle parole della Ricci che fanno esplicito riferimento a lui e alla sorella: “Annamo bene!“.

Nelle ultime ore, invece, Sara è tornata a parlare negativamente della sua ex collega dicendo: “La sua vita non esprime femminismo neanche un po’, ha fatto tutto nei canoni, ha avuto due figli perchè doveva averli, ha avuto un compagno perchè doveva averlo, ma di che parliamo?“. Sembra che il web si stia rivoltando contro la concorrente proprio a causa di queste dichiarazione contro Beatrice.

“La sua vita non esprime femminismo neanche un po’, ha fatto tutto nei canoni, ha avuto due figli perchè doveva averli, ha avuto un compagno perchè doveva averlo, ma di che parliamo?” Sara imbarazzante.#grandefratello pic.twitter.com/Jc4UPXEWBW — Gigliola Jaccarino 🇮🇹 (@GJaccarino) December 10, 2023













