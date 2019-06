Valentino Mediaworld No Iva 22%/ Dall’iPad alla Switch: le offerte più interessanti

A partire da oggi sabato 22 giugno 2019, fino a domani, domenica 23, in tutti gli store MediaWorld sarà possibile acquistare numerosi prodotti in offerta NO IVA, ovvero, con un’interessante sconto del 22% (sconto effettivo del 18%). Prodotti a prezzi di saldo acquistabili sia direttamente negli store fisici quanto online, sul sito ufficiale della nota catena di elettronica, ed elettrodomestici. La promozione sarà valida sulla maggior parte dei prodotti presenti in listino, compresi quelli di casa Apple, salvo qualche eccezione, come ad esempio le prevendite, le prenotazioni, i buoni, le ricariche, i cofanetti, le carte regalo, e in generale tutti i servizi e gli abbonamenti. Fra le offerte che vi segnaliamo, l’Ipad pro 11 Wi-Fi da 256 Gb, con l’aggiunta dell’Apple Watch Series 3, a 981.96 euro, invece che il normale prezzo di listino a 1198 euro.

VALENTINO MEDIAWORLD NO IVA 22%

Molto interessante anche la possibilità di acquistare la Switch, fortunatissima console di casa Nintendo, a 245 euro invece che 299, (circa 44 euro di sconto). Il Samsung Galaxy Note 9 da 128 Gb in colorazione Midnight Black è in offerta a 613.93 euro, invece che a 749 euro, mentre il Galaxy Watch, lo smartwatch della multinazionale coreana, sarà comprabile a 204.09 euro. Gli Apple Watch partono dai 359 euro fino ai 441, mentre il sistema Google Home, colore bianco/ardesia, verrà via a 81.95, rispetto ai classici 99,99 euro. Da segnalare, tornando agli amanti delle console, anche la Playstation 4 compresa di Vr, Ps Camera e il gioco VR Worlds, a 201 euro, invece che 246 euro. Insomma, una serie di sconti molto interessanti che vi invitiamo a consultare con frequenza su questa pagina, che spaziano dagli smartphone, ai tablet, passando per i videogame e via discorrendo. Un’occasione da prendere al volo soprattutto se proprio in queste ore vi si è rotta la lavatrice, il frigo, o vi è caduto di mano il telefono.

