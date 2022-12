Valentino Rossi pilota BMW/ Ufficiale: il Dottore torna nel Wt World Challenge

VALENTINO ROSSI GUIDERÀ LA BMW

Adesso è ufficiale: Valentino Rossi sarà al volante della BMW per il Wt World Challenge Europe 2023. La notizia era nell’aria: il Dottore aveva già anticipato, nel corso della sua comparsata a Valencia per l’ultimo Gran Premio nella stagione di MotoGp, di aver provato questa vettura, vale a dire la M4 GT3; una voce che lui stesso aveva appunto confermato e che certamente non era segreta, ma all’epoca per Valentino Rossi si parlava ancora di un ingaggio non certo, che però il nove volte campione del Motomondiale aveva dato in via di definizione, lasciando trapelare qualcosa.

Oggi è arrivato l’annuncio: Rossi torna dunque nel WT World Challenge Europe, e il team sarà lo stesso (WRT, o W Racing Team) ma appunto con una vettura diversa. I piloti che gli faranno compagnia saranno Maxime Martin e Augusto Farfus, il secondo dei quali prenderà parte soltanto alle gare Endurace; Rossi poi potrà partecipare ad altre gare come la 24 Ore di Dubai e la 12 Ore di Bathurst.

IL PRIMO ANNO DI VALENTINO ROSSI NEL WT WORLD CHALLENGE

Valentino Rossi dunque torna nel WT World Challenge: l’obiettivo del Dottore è quello di migliorare le prestazioni dello scorso anno, che era per lui l’esordio ufficiale in questo mondo. Al volante di un’Audi, Rossi aveva ottenuto tre quinti posti come miglior risultato e in altre due occasioni era entrato in zona punti: risultati tutto sommato buoni per essere un esordiente, certamente anche per un fenomeno come lui la transizione tra moto e macchina non è stata semplice.

Tuttavia lo stesso Dottore ha sempre rivelato di avere una grande passione per le auto, e che terminata la carriera in MotoGp avrebbe voluto dedicarsi costantemente a queste corse. Detto, fatto: nemmeno l’essere diventato papà (lo scorso marzo, quando è nata Giulietta) ferma Valentino Rossi che dunque continuerà a divertirsi (questa è la speranza) con la velocità, magari in questa edizione del WT World Challenge Europe lo vedremo anche vincere…

