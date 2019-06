Caduta Valentino Rossi/ Video Motogp, incidente con Nakagami durante il Gp d’Olanda

Gara davvero sfortunata per Valentino Rossi, vittima di una brutta caduta nel corso dei primi giri del Gran premio d’Olanda 2019 per la Motogp! Il Dottore infatti solo poco fa è finito malamente nella ghiaia in curva otto nella pista di Assen, probabilmente in seguito a un contatto con la moto del giapponese Nakagami, che gli stava davanti. Le prime immagini fornite dalla direzione internazionale non ci chiariscono con esattezza la dinamica dell’incidente ma per il momento possiamo dire di aver visto Valentino Rossi, pur disperato, alzarsi con le proprie gambe. Non sappiamo invece con certezza le condizioni di Tanaka Nakagami, che pare acciaccato e che per ora è stato accompagnato al centro medico per effettuare dei controlli. I due non sono stati però i primi protagonisti del mondiale Motogp a scivolare quest’oggi nell’insidiosissima pista di Assen, dove è in corso il Gran premio d’Olanda 2019: poco prima anche Alex Rins, che pure occupava le prime posizioni in corsa, è finito fuori pista e pure venerdi anche Lorenzo è finito KO.

VIDEO CADUTA VALENTINO ROSSI: WEEKEND DA DIMENTICARE PER IL DOTTORE

Con l’incidente con Nakagami e quindi la caduta, Valentino Rossi chiude un weekend davvero brutto ad Assen, pista dove invece alla vigilia ci si augurava si potesse assistere al grande rilancio del pilota di Tavullia, campionissimo della Motogp. Rossi infatti ha avuto problemi in tutto questo fine settimana della Motogp dedicato al bancdo di prova oranje: già venerdi la sua Yamaha M1 non pareva abbastanza competitiva, e nelle qualifiche del sabato la situazione non è migliorata. Di fatto Valentino Rossi oggi è partito solo dalla 14^ casella della griglia di partenza e ha dovuto vivere una gara alla rincorsa, e forse per questo, nella smania di recuperare posizioni, Rossi è incappato in questo brutto incidente. Come detto non abbiamo un’idea chiara della dinamica dell’incidente di Valentino Rossi, che era allora in lotta con lo stesso Nakagami per la 11^ posizione in corsa. Di fatto però un weekend della Motogp davvero da buttare per il Dottore, che perlomeno non pare aver subito gravi danni fisici: ben peggio è quindi andata a Nakagami, ora al centro medico per effettuare un check up, visto il gran dolore alla caviglia sinistra.

VIDEO CADUTA VALENTINO ROSSI, INCIDENTE NAKAGAMI





© RIPRODUZIONE RISERVATA