Valeria Angione e il fidanzato Luca Di Girolamo/ “Ti darò tutta la felicità”

Chi sono Valeria Angione e il fidanzato Luca di Girolamo?

Valeria Angione e il fidanzato Luca Di Girolamo tra i protagonisti di D’amore e d’accordo vip, il nuovo programma condotto da Katia Follesa. Il programma è un vero e proprio gioco che vede alcune coppie di personaggi famosi e non mettersi alla prova e mettere alla prova la loro storia d’amore. Come? I concorrenti dovranno rispondere ad una serie di domande sul loro amore. La coppia che risponderà a più domande potrà portarsi a casa il premio: una bellissima crociera. Riuscirà la coppia formata da Valeria Angione e Luca Di Girolamo a rispondere a tutte le domande? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata del reality show di Real Time!

Intanto cerchiamo di conoscere meglio chi sono Valeria Angione e Luca di Girolamo. Valeria è una influencer con tanto di laurea in Economia. Il suo sogno però è quello di fare l’attrice e per realizzarlo si è messa a studiare conseguendo anche un diploma in recitazione. La sua passione per il mondo della recitazione l’ha spinta a lanciarsi sui social dove ha conquistato tutti con la sua ironia e capacità interpretativa.

Valeria Angione e il fidanzato Luca di Girolamo: conosciuti sin da ragazzini

Valeria Angione è felicemente fidanzata con Luca di Girolamo. Una grande storia d’amore tra i due che si sono conosciuti quando entrambi erano poco più dei bambini. In realtà quando si sono conosciuti erano molto piccoli e non erano pronti a vivere una storia d’amore. Successivamente però si sono ritrovati: più grandi ed entrambi single. La scintilla è scattata e poco dopo i due hanno anche deciso di andare a vivere insieme.

“Ti darò tutta la felicità che la vita mi permetterà di darti” – scrive lei su Instagram postando una foto in compagnia del fidanzato. “No non è una frase di qualche film o un libro famoso. È un messaggio che ho ricevuto ieri sera da parte di questa persona che vedete in foto. L’amore risiede davvero nei piccoli gesti🎈” conclude la Angione.

