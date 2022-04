Valeria Cardone, dolce dedica a Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne/ “Sei tutto ciò…”

Valeria Cardone e Matteo Ranieri si stanno godendo i primi momenti insieme lontano dalle telecamere. Dopo la messa in onda della puntata dedicata alla scelta, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice stanno condividendo sui rispettivi profili Instagram i momenti che stanno trascorrendo a Roma. Felici, sereni e innamorati, questa mattina, hanno mostrato ai followers la colazione mentre ieri sera si sono concessi una cena a base di pizza. Dopo aver parlato davanti alle telecamere di Uomini e Donne, la giovane coppia si è lasciata andare alle prime dediche d’amore.

Valeria, arrivata nel programma di Maria De Filippi quando Matteo aveva già un percorso avviato con Federica Aversano, giorno dopo giorno, è riuscita a fare breccia nel suo cuore. Inaspettatamente, come ha ammesso lei stessa, Matteo ha scelto di concludere il suo percorso sul trono scegliendola e cominciando una vita insieme. Su Instagram, così, la Cardone ha dedicato delle bellissime parole al fidanzato.

La prima dedica di Valeria Cardone a Matteo Ranieri

Con una foto della scelta scattata durante il momento del bacio al centro dello studio di Uomini e Donne, Valeria ha scritto una dolcissima dedica a Matteo Ranieri che, dopo la prima esperienza da corteggiatore, è tornato in studio da tronista riuscendo a trovare l’amore. “Inaspettato come due occhi che si incrociano per la prima volta e non hanno più voglia di staccarsi. Inaspettato,come due mani che si toccano e vanno ad incastro. Inaspettato come le farfalle nello stomaco in cui non credevi più dopo quel primo bacio. Inaspettato, rendersi conto di quante emozioni si possono provare con un animo affine al nostro, indipendentemente da quanto tempo ci si conosce. Io e te”, ha scritto l’ex corteggiatrice.

Tra le storie di Instagram, poi, Valeria ha pubblicato mentre è, a letto, tra le braccia del fidanzato, aggiungendo: “Sei tutto ciò che desideravo“. Una giovane e bellissima coppia, dunque, è nata a Uomini e Donne e i fan seguono già con tanto interesse la vita dei due innamorati lontani dalla trasmissione.













