Valeria Donati, ex moglie di Giancarlo Magalli/ “Per lei ho pianto come un vitello”

“Per lei ho pianto come un vitello”, con queste parole Giancarlo Magalli ha raccontato il momento del divorzio dall’amata moglie Valeria Donati in un’intervista a Non disturbare. E’ un conduttore inedito quello che parla dell’addio alla moglie, una decisione che ha preso lei e che lui ha dovuto accettare, con fatica e con un po’ di tempo. A quanto pare l’affetto e il loro rapporto negli anni è solo mutato e adesso, a distanza di quasi dieci anni dal loro addio, Giancarlo Magalli ha pensato bene di usare i social per fare una dedica speciale alla sua Valeria Donati ricordando proprio quello che è successo tra loro ormai trent’anni fa, ovvero il matrimonio: “Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno. Ne sono passati anche una decina da quando quel matrimonio è finito, ma non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria. Ovviamente la cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela, un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste”. Una dedica sentita che ha raccolto centinaia di mi piace su Facebook, ma dove si sono conosciuti e quanto è durato il loro rapporto?

DAL COLPO DI FULMINE AL MATRIMONIO CON VALERIA DONATI

Giancarlo Magalli non si è mai preoccupato della differenza di età e anche nel caso di Valeria Donati è stato così. Lui aveva 40 anni quando ha sposato la sua amata moglie che ne aveva solo 23 il 24 giugno di trent’anni fa con una cerimonia in grande stile a Villa del Sole di Roma. La differenza di età di vent’anni non ha fermato nessuno dei due visto che, come hanno raccontato spesso all’epoca, il loro è stato un colpo di fulmine e quella che poi è diventata la madre della sua dolce Michela è sicuramente una delle donne più importanti (forse l’unico amore) della vita del conduttore che veniva già da un divorzio con la prima moglie Carla Crocivera, madre della primogenita Manuela. Lui stesso ha ammesso all’amica e collega Paola Perego: “Per me è stato un trauma. Per il divorzio ho sofferto da morire, perché le volevo bene a mia moglie, mi mancava, non ero abituato a stare solo, erano 20 anni che stavamo insieme, 22. Quindi di colpo la vita ti cambia, e in peggio cambia. Ho pianto come un vitello per mesi e mesi, poi ci si abitua a tutto, però a me è dispiaciuto, anche a nostra figlia. Infatti ancora adesso quando io le dico ‘andiamo a cena con mamma’, lei è tutta contenta“.

IL PRIMO INCONTRO PER “COLPA” DI RAFFAELLA CARRA’

Se tutti sanno come è finita la relazione tra Giancarlo Magalli e la moglie Valeria Donati, in pochi conoscono il momento in cui i due si sono conosciuti. Possiamo dire che la colpa del loro “colpo di fulmine” è tutta di Raffaella Carrà visto che lui era a lavoro come autore di studio per Raffaella Carrà mentre lei, una fan, ha voluto dire la sua sul programma e su di lui tanto da trovare il numero di telefono sull’elenco per dirgliene quattro. In una lunga intervista al settimanale Gente lo stesso conduttore ha raccontato di come la moglie fosse una farmacista senza alcuna ambizione televisiva e questo lo colpì visto che molte lo cercavano e le contattavano per ottenere un posto in televisione: “Mi convinse e venne da me in ufficio, poi le è venuto un gran mal di testa“. Da allora in poi la strada è stata in discesa per loro almeno fino a che lui non incontrò un altro uomo, uno psicologo e decide di lasciare il marito.



