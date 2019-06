Valeria Graci, Io e Te/ “Se al pubblico di Rai 1 manca Barbara D’Urso la faccio…”

Valeria Graci, la comica di Zelig torna in tv in un nuovo programma televisivo. Si tratta di “Io e Te“, il nuovo format in partenza da lunedì 17 giugno su Rai1. Un programma tutto all’insegna della complicità tra il narratore/investigatore delle emozioni e il suo pubblico, diviso in tre blocchi condotto da Pierluigi Diaco con la complicità di Sandra Milo e dell’attrice e comica milanese. Durante la conferenza stampa di presentazione del programma Diaco, parlando proprio della Graci, l’ha definita “regina della risata”. Una definizione che è stata molto apprezzata dalla Graci che, intervista da Blogo, ha commentato così: “mi ha fatto molto piacere che lo abbia detto. Ha ricordato anche che sono entrata in Rai e che lavoro da tanti anni con le mie gambe. Nonostante Non siano lunghissime e con una discreta cellulite, è assolutamente vero”.

Valeria Graci: “Io e te? Proposta inaspettata”

Per il terzo anno consecutivo Valeria Graci torna nel daytime estivo della Rai. Dopo due stagioni di “Quelle brave ragazze”, l’attrice e comica milanese è stata scelta per “Io e te”, il nuovo programma in partenza dal 17 giugno dalle ore 14.00 su Rai1. “Quelle brave ragazze è stata una meravigliosa esperienza di due anni” – ha detto a Blogo la comica, che ha poi precisato: “è arrivata la proposta totalmente inaspettata per io e te. Mi ha reso felice, anche la mia banca ringrazia. La Rai paga bene”. Mi ha fatto piacere che mi abbiano chiamata perché riconoscibile come una simpatica, garbata, con una discreta punta di autoironia intelligente e alta”. Durante questa nuova esperienza televisiva la Graci si troverà a stretto contatto con un mito del cinema italiano: Sandra Milo!

Valeria Graci: “Sandra Milo felice di lavorare con me”

Proprio parlando di Sandra Milo, con cui condividerà l’esperienza di “Io e te”, Valeria Graci ha rivelato a Blogo: “qando l’ho incontrata qualche giorno fa in riunione, mi ha detto di essere felicissima di lavorare con me. La Milo è felice di lavorare con me? Io sono a posto, ciaone!”. Infine la simpaticissima comica ed attrice milanese si è lasciata scappare qualche anticipazione anche sul suol ruolo all’interno del programma di Rai1. “Io e Sandra ci saremo sempre, per tutto il programma” – ha detto, mentre sul suo compito: “per me è una veste nuova, non è un programma comico dove interpreto una parodia. È anche un orario diverso, con un pubblico più âgée”. Non c’è da preoccuparsi, visto che la Graci ha anticipato che si non ci saranno le sue parodie, ma sicuramente non mancheranno le battute e non solo. “Se il pubblico di Rai1 dovesse sentire la mancanza di Barbara d’Urso, che non la si vede mai in televisione, io la faccio” – dice la Graci – “con l’approvazione di Barbara, che è un’amica. Se dovessero sentire la mancanza della Panicucci… la faccio”.



