Nota comica e attrice, diventata famosa grazie al duo ‘Katia e Valeria’, si è raccontata nelle scorse ore al programma del professore social Vincenzo Schettini, ‘La Fisica dell’Amore’, in onda in seconda serata su Rai 2. Stiamo parlando di Valeria Graci, 44 anni, di origini siciliane ma ormai da anni adottata da Milano. Nell’intervista ha parlato principalmente del figlio tredicenne Pierluigi, avuto dalla relazione con l’ex compagno Simon Russo. Come riporta Il Corriere della Sera Valeria Graci ha confessato, con molta serenità, dei problemi di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) del figlio e di come ne sia venuta a conoscenza per caso.

Valeria Graci ha spiegato come sia una mamma single, a seguito della rottura col padre del figlio, e come cerchi di farsi aiutare da genitori e amiche per poter seguire il ragazzo. Ma è soprattutto sui problemi di apprendimento del giovane che si è voluta soffermare, raccontando come sia stato grazie ad alcuni psicologi che sia uscita fuori la diagnosi di DSA, dal momento che a scuola, per tutto il ciclo scolastico alla scuola primaria, e anche durante il primo anno delle medie, nessuno se ne sia accorto, quando invece i professori potrebbero fare la differenza.

VALERIA GRACI : IL RAPPORTO CON I SOCIAL E LA FINE DELLA STORIA CON L’EX MARITO

Nel raccontare il DSA del figlio sui social sono seguiti molti commenti di solidarietà ma anche molti commenti cattivi di critica. Sono quelli che spesso si definiscono ‘haters’. Proprio su questi ultimi si è soffermata la comica che su Instagram ha risposto per le rime condannando chi si erge a ‘tuttologo’, come di frequente accade sul web, usando anche termini sprezzanti e poco empatici: “mi chiedo come sia possibile che non si facciano le selezioni per accedere ai social, severe restrizioni, oppure un patentino solo per chi è veramente idoneo.” Queste le risentite parole di Valeria Graci.

Nell’intervista televisiva la nota comica ha poi parlato, seppure in maniera vaga, della fine del rapporto con l’ex marito, limitandosi a lasciare intendere che probabilmente il padre di suo figlio non è stato la persona giusta per lei, anche per mancanza di compatibilità, e ha aggiunto: “quando ci si incastra in qualcosa che non ci corrisponde e quindi si crea un attrito, bisognerebbe avere il coraggio di fermarsi un attimo e di prendere una distanza”. Così ha concluso la Graci.