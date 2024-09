Alessandro Rizzo, la reazione sui social alle parole di Shaila Gatta

Shaila Gatta è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2024. La ballerina, in una sola settimana di permanenza nella casa più spiata d’Italia, si è subito messa in mostra non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo animo buono e generoso. Estroversa, simpatica, divertente e con tanta voglia di godersi totalmente l’avventura nella casa, Shaila ha cominciato anche a raccontarsi. Dopo aver ribadito di non essere alla ricerca di un fidanzato ma di essere pronto ad aprire il proprio cuore all’amore, Shaila ha parlato anche delle sue precedenti relazioni definendo, in particolare, i suoi ex fidanzati dei “casi umani”.

Shaila non ha mai fatto nomi spiegando di aver sofferto tanto, in passato, per la gelosia degli ex e di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla propria libertà e al proprio modo di essere. Di fronte a tali parole, l’ex fidanzato Alessandro Rizzo ha risposto sui social.

Le parole di Alessandro Rizzo

Il ballerino Alessandro Rizzo con cui Shaila Gatta ha avuto una lunga relazione, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ha risposto ad una domanda su Shaila e a chi gli ha chiesto se stia seguendo l’avventura dell’ex fidanzata, ha risposto.

“Più che visto ho letto anche quello che ha raccontato in giro ancora oggi. Una cosa è certa: ha uno spiccato senso dell’immaginazione e dell’invenzione. Oltre ad avere dono dell’interpretazione. Ad oggi però ricordate: le bugie fanno dei giri immensi, ma la verità prima o poi ti mette faccia a faccia” – ha detto. Poi ha aggiunto: “Anche se questo non mi ha mai sorpreso, è da una vita che va avanti a favole e taralli. Ma capisco che quando l’acqua è poca, bisogna far galleggiare la papera. La fame è tanta!”.