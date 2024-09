E’ partita alla grande la nuova stagione de La Volta Buona con una sempre sorridente e spumeggiante Caterina Balivo pronta ad accogliere nel suo salotto tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo e non solo. L’esordio con l’intrattenimento è scandito dalla presenza di Vincenzo Schettini, il professore di fisica che sta conquistando il web e la tv raccontando la vita passando per la scienza.

Vincenzo Schettini, sulle note di “I will follow him”, non poteva che raccontarsi mettendo un attimo da parte la fisica e concentrandosi sulla bellezza di un sentimento che da vent’anni lo lega al suo compagno Francesco. “Lui crea gli equilibri dentro di me, che mi ha saputo abbracciare nei momenti difficili. Ci siamo conosciuti online 20 anni fa, c’erano della chat tematiche ed era molto più difficile conoscersi in un rapporto omosessuale. Ho conosciuto questo ragazzo preziosissimo che prima di stare con me stava con una donna… Vedi, nella vita non si sa mai!”.

Vincenzo Schettini piange a La Volta Buona parlando del compagno Francesco: “L’amore è qualcosa di difficile…”

Dal racconto di Vincenzo Schettini nel salotto de La Volta Buona si percepisce tutta la tenerezza dell’amore che lo lega al suo compagno Francesco, sottolineato dalle lacrime incessanti quando al piano parte la canzone iconica di Vasco, Sally. “L’amore è qualcosa di difficile da comprendere, ci sono momenti in cui bisogna prendere delle decisioni. Lui in quel momento forse aveva bisogno di me e tutto è cambiato, ma in maniera delicata; io subito ho notato che lui voleva costruire un rapporto di coppia, cosa che spesso è molto difficile”. Dopo le tante parole al miele per il suo compagno Francesco, con ironia Vincenzo Schettini ammette però anche qualche piccolo difetto: “E’ pesante, testardo, quando dice una cosa quella è…”.