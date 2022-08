Valeria Liberati e Luciano Punzo al Grande Fratello Vip 7?/ Fuori una tra la Gianese…

Valeria Liberati e Luciano Punzo concorrenti del Grande Fratello Vip 7?

Potrebbero esserci anche due ex protagonisti di Temptation Island tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. A rivelarlo in esclusiva è l’esperto di gossip Alessandro Rosica che, con una storia pubblicata sulla pagina Instagram “Investigatore Social” svela anche i nomi dei due ex di Temptation Island che potrebbero varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Si tratta di Valeria Liberati che partecipò al programma come fidanzata e Luciano Punzo che, invece, era un tentatore ed uscì dal programma con Manuela Carriero con cui è poi nata una storia d’amore anche se, in questo momento, stanno vivendo un periodo di crisi.

Stando a quello che riporta Alessandro Rosica, sia Valeria Liberati che Luciano Punzo potrebbero entrare nella casa di Cinecittà anche se non si sa quando. Potrebbero anche entrare in corsa considerando che il reality durerà, secondo indiscrezioni, più di sei mesi.

Se Valeria Liberati e Luciano Punzo potrebbero entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 come concorrenti ci sono due nomi annunciati da tempo che potrebbero non essere più presenti nel cast. Tra i primi nomi che sono stati accostati alla settima edizione del Grande Fratello Vip ci sono stati quelli di Asia Gianese e Chadia Rodriguez. Entrambe erano considerate le più accreditate per entrare nella casa di Cinecittà, ma stando all’ultima indiscrezione riportata da Alessandra Rosica, una delle due potrebbe restare fuori dal cast.

Una tra la Gianese e la Rodriguez, dunque, resterà davvero fuori dalla settima edizione del GF Vip che partirà, salvo cambiamenti dell’ultima ora, lunedì 20 settembre?

