Valeria Marini approda al Cantante Mascherato?/ L’indiscrezione sulla showgirl

Valeria Marini è definita “la regina dei reality show”, per aver partecipato a diversi programmi noti come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. L’esuberante showgirl, però, non si ferma mai ed è sempre in cerca di nuove sfide televisive; questa volta, il prossimo passo potrebbe essere il Cantante Mascherato.

Secondo il portale di Davide Maggio: “Valeria Marini si avvia ad essere una delle concorrenti de Il Cantante Mascherato. La procace showgirl, dunque, sarebbe pronta a rimettersi in gioco in una veste inedita, che non sarà la sua. Valeria Marini si ricongiungerebbe a Milly Carlucci ad otto anni di distanza dalla partecipazione a Notti sul Ghiaccio ossia 6 reality/talent fa. Su Rai1, invece, tornerebbe a brevissima distanza dai (ne)fasti di Tale e Quale Show. Quale maschera sarà scelta per Valeria Marini.” Ovviamente si tratta ancora di indiscrezioni, non ci sono dichiarazioni in tal senso da parte della showgirl.

Nonostante sia sempre esuberante e sorridente, Valeria Marini ha sofferto molto nella sua vita che non è stata sempre facile. La showgirl, ai microfoni di Le Belve, ha rivelato di aver avuto un aborto: “Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina“.

E ancora: “Mia mamma l’ha fatto per il mio bene, perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era sano, lui era violento, quindi diciamo che è stato un atto d’amore di mia madre“. Il secondo aborto risale al periodo in cui la showgirl era fidanzata con Vittorio Cecchi Gori: “Ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare. Ero disposta a qualsiasi sacrificio, ma quando ho dato la notizia a Vittorio, la sua risposta è stata: ‘E come facciamo ad andare in barca?’.”. Quindi: “Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la gravidanza, ma non ho mai smesso di pensare a un figlio”.

