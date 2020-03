Valeria Marini/ Chiederà l’eliminazione di Antonella Elia dopo lo “spintone”? (Grande Fratello Vip)

Valeria Marini spera che il Grande Fratello Vip 4 prenda dei seri provvedimenti nei confronti di Antonella Elia, colpevole di averle dato una spinta e minacciata in diverse occasioni. Dopo la furente lite, finita al centro di un’ampia discussione sui social, fra le due showgirl ci sono state nuove tensioni. Così la Marini ha rivelato ad alcune concorrenti che in realtà la Elia l’avrebbe minacciata il giorno precedente allo scontro. “Vengo lì e ti meno”, le avrebbe detto. La Elia però non è l’unica ad avercela con la Marini, viste le sue recenti dichiarazioni su Alessia Macari. Ovvero colei che ha vinto l’edizione vip in cui ha partecipato proprio la showgirl. “Ha vinto Alessia, ma è come se avessi vinto io”, ha detto Valeriona, “Ero la più famosa, tutti me l’hanno detto che ero io la vincitrice annunciata. Sono felice, però, che abbia vinto la ragazza, come si chiamava? Alessia Macari, perché è giovane e aveva bisogno di farsi conoscere, io ho sempre lavorato tantissimo, non mi serviva la vittoria del Grande Fratello Vip”. Dichiarazioni che sono giunte all’orecchio della Macari, che ha deciso di replicare tramite una Storia di Instagram. “Lei è così tanto amata che si ricordano solo di lei. L’unica donna che dichiara che ama le donne… è la prima che le butta giù”. Dobbiamo prevedere forze che Alessia farà il suo ingresso nella casa per affrontare la Marini?

Valeria Marini: un concorrente che divide la casa del Grande Fratello Vip

Valeria Marini può piacere o non piacere ed è questa la reazione che divide i concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Da un lato Licia Nunez è felice di averla nella casa, visto che “porta una ventata di freschezza”. Dall’altro non è un mistero che Antonella Elia abbia il dente avvelenato nei suoi confronti e sembra che anche una certa fetta di spettatori non abbia digerito l’ingresso della showgirl nella casa. Sui social i commenti spaccano in due il pubblico italiano, indeciso se osannare il suo ritorno in tv oppure no. Fra gli accusatori troviamo anche Karina Cascella, che in una recente puntata di Pomeriggio Cinque ha voluto dire la sua: “Non ha nulla da raccontare”, ha sottolineato, “per me ha stufato. Dopo un po’ uno ha voglia di vedere qualcosa di diverso e invece ce la troviamo ancora in Casa”. Ignara di tutto, Valeria continua però a non vedere di buon occhio la presenza della Elia. A distanza di diversi giorni dal famoso scontro, ha espresso il suo pensiero ad Adriana Volpe. “Io ho subito un’aggressione e offese, dopo che ne avevo già subite prima di entrare. Gravi, molto più gravi”, ha detto, “però vorrei che si tagliasse questa cosa ‘Ah tu stai dalla tua parte’, perchè è una cosa che crea lei. E’ smania di protagonismo”. Secondo la Marini, la showgirl cercherebbe solo di apparire e per questo non vuole più aver nulla a che fare con lei. Senza considerare che le avrebbe dato per tre volte la possibilità di scusarsi con lei. “Ho creato l’opportunità che mi chiedesse scusa, non me lo ha chiesto. Quindi vuol dire che per lei non è grave”, ha aggiunto. D’accordo anche Fernanda Lessa, che non intende avvallare il presunto gioco della Elia. Clicca qui per guardare il video di Valeria Marini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA