Valeria Marini, “Con Eddy facciamo l’amore da mattina a sera”/ La rivelazione hot…

Valeria Marini e il retroscena hot sulla storia con Eddy Siniscalchi: “Facciamo l’amore tutti i giorni…”

Valeria Marini sta vivendo un’intensa storia d’amore con l’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi, con cui ha 20 anni di differenza. Qualche settimana fa, Eddy aveva rotto il silenzio sulla sua storia d’amore con la showgirl. Era stato lui stesso, tra l’altro, a organizzare al meglio il compleanno stellare dell’attrice e i due si sono spesso mostrati insieme sui social, tanto appunto da lasciar pensare che potesse esserci una relazione. Eddy Siniscalchi ha ammesso che per lui incontrare Valeria è stata una fortuna: “La amo, sì, la amo, stiamo insieme e stiamo bene insieme. Una donna splendida, buona, sensibile, una fortuna averla incontrata”. Nell’intervista al Corriere della Sera, anche Valeria ha ufficializzato questa relazione aggiungendo un dettaglio hot alla storia. Valeria ha infatti raccontato che il sesso con Eddy è alle stelle. La Marini ha infatti svelato un retroscena hot: “L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”.

Sull’amore finito con Cecchi Gori invece dichiara: “Gli ho voluto bene, ho affrontato grosse difficoltà al suo fianco. Ma non è una medaglietta da mettere al petto, amore è anche questo”. Valeria avrebbe venduto anche un appartamento per aiutarlo: “Era già un po’ in difficoltà quando l’ho incontrato. E sì, è vero. Ma anche adesso, se ha bisogno, io per lui ci sono. Se quei soldi me li ha restituiti? Parliamo d’altro”.

Valeria Marini voleva farsi suora. Una confessione spiazzante che ha lasciato tutti di stucco. La soubrette ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del rapporto profondo con la religione. Valeria ha confidato di essere molto credente tanto da frequentare la chiesa ogni domenica. Per questo motivo, prima di andare a letto, tutte le sere recita delle preghiere: “Tutte le sere: Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo”.

Valeria Marini ha rivelato poi di aver pensato circa un anno di diventare suora. La showgirl ne aveva parlato con la madre e anche con un sacerdote. Poi però aveva rinunciato dopo aver compreso che questo cambio radicale di vita non poteva rappresentare una fuga dalle difficoltà: “Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante”.











