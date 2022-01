Valeria Marini e Giacomo Urtis eliminati al GF VIP?/ Questa sera si rischia…

Valeria Marini e Giacomo Urtis hanno fatto pace. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip i due avevano litigato, facendo intendere di avere problemi a vivere nella Casa pacificamente. Dopo essere finiti entrambi al televoto, Giacomo Urtis e Valeria Marini hanno nuovamente discusso e la showgirl ha espresso il suo risentimento, mostrandosi infastidita. Valeria Marini ha voluto chiarire con Giacomo e gli ha detto: “Io adoro far divertire, io sono dispiaciuta se non mi fai più battute, noi siamo insieme. Tu mi devi dire le cose in faccia, anche perché mi serve”. Giacomo Urtis a sua volta ha ribattuto: “Te l’ho detto un’ora dopo, non te l’ho nascosto. Io ho detto che sto benissimo, poi se il Gf ci vorrà separare prima o poi, va bene”.

Giacomo Urtis/ Le rivelazioni sui suoi fidanzati: dal cantante famoso a "Corona"

Valeria Marini ha spiegato a Giacomo che spesso nella casa nascono tensioni che è meglio però sedare piuttosto che alimentare: “Io anche sto bene, poi mi ha fatto piacere ricongiungermi con Nathaly, che trovo carina. Qui ci sono discussioni che crescono e non si sa perché, bisogna avere la forza di mettere fine scusandosi”. Qualche giorno fa, Valeria e Giacomo Urtis hanno comunicato alla produzione il comune intento di separarsi come coppia nell’ipotesi in cui avessero superato le nomination. Nella scorsa puntata, Urtis aveva mostrato il suo disappunto per essere stato votato dai compagni per colpa della Marini: “Se fossi separato da Valeria sarei più tranquillo. Non devo litigare per le nomination. Penso alle mie strategie. Prima ci rimanevo male. Adesso me ne sto fregando, che devo fare…”.

Giacomo Urtis sparla di Soleil Sorge con Manila Nazzaro/ "Non è stata usata ma..."

Valeria Marini e lo scontro con Nathaly Caldonazzo

Nel corso di questa edizione ha avuto un ruolo decisivo l’ingresso di Valeria Marini in coppia con Giacomo Urtis. La showgirl ha messo in mostra fin dai primi giorni tutto il suo carattere fumantino e irriverente, senza esimersi da contrasti e discussioni anche piuttosto accese. Nel corso delle settimane sono emersi alcuni malumori in relazione al suo status all’interno del programma; la donna infatti ha avuto spesso modo di discutere con il suo compagno di viaggio, trovandosi diverse volte in disaccordo, in particolare sulle nomination. Nel corso della puntata di lunedì 17 gennaio, Valeria Marini ha avuto modo di avere un confronto importante con Nathaly Caldonazzo. Alfonso Signorini ha voluto riaprire la questione durante la diretta, chiedendo un parere proprio alla Valeria stellare, che ha voluto sottolineare di non accettare assolutamente l’accusa di essere primadonna, ricevuta proprio dalla Caldonazzo. A suo dire non avrebbe mai accettato di ripetere l’esperienza del Grande Fratello Vip se non si fosse sentita estremamente umile e soprattutto ancora con la voglia di mettersi in gioco. Nathaly ha in un certo senso ritrattato le sue considerazioni, spiegando di aver rivalutato il suo rapporto con la Marini e di aver riscoperto alcune peculiarità del suo carattere che prima non aveva considerato. Pare quindi che tra le due sia tornata la calma e la pace, come confermato anche dalla stessa Valeria.

Valeria Marini, ex fidanzati violenti/ “Fingevano d’amarmi ma diventavano aggressivi”

Per quanto riguarda il momento delle nomination, la coppia Marini-Urtis ha scelto di fare il nome di Gianmaria Antinolfi: entrambi hanno confermato di aver optato per il ragazzo campano unicamente per esclusione, non avendo alternativa tra i nominabili. A fine puntata la coppia Valeria-Giacomo ha scoperto a malincuore di essere stata tra i concorrenti più votati, rischiando quindi l’eliminazione il prossimo venerdì. Nonostante la smentita nel corso della puntata, nelle ore successive la showgirl si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo contro il suo compagno di viaggio. Nel frattempo sui social la donna continua a riscuotere grande successo, complice il carattere energico e sempre positivo che la contraddistingue.



© RIPRODUZIONE RISERVATA