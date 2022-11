VALERIA MARINI È NICOLE KIDMAN, TALE E QUALE SHOW 2022/ Altro flop annunciato e scontro con Malgioglio?

Tale e Quale Show 2022: Valeria Marini si trasforma in Nicole Kidman dopo aver “rovinato” Madonna

Valeria Marini deve indossare i panni di Nicole Kidman nella settima puntata di Tale e Quale Show 2022. Una nuova sfida difficile per la ‘bionda stellare’ di Raiuno. Dopo le critiche spietate – a volte esagerate – ricevute in queste settimane, Valeria Marini cerca di dare continuità ai piccolissimi progressi che tutto sommato ci sono stati. Come abbiamo detto precedentemente, le assegnazioni non sono mai state favorevoli con lei, sempre alle prese con grandi icone intoccabili della musica e del mondo dello spettacolo.

Così, inevitabilmente, i voti e i giudizi sono stati estremamente bassi e negativi. Basti pensare a venerdì scorso, quando Cristiano Malgioglio le ha detto di aver distrutto una grande icona come Madonna. In quell’occasione la Marini ce l’aveva messa davvero tutta, ma non è bastato per evitare la bocciatura.

Valeria Marini è Nicole Kidman a Tale e Quale Show 2022: altra imitazione flop?

La sensazione è che anche questa non sarà una serata facile per Valeria Marini a Tale e Quale Show 2022. L’imitazione di Nicole Kidman ha difficoltà estremamente simili e paragonabili alle precedenti. Ma la soubrette non si piange addosso e guarda avanti, con la leggerezza di chi vuole mettersi in gioco e non deludere chi crede in lei. I fan di sempre, ad esempio, la sostengono a gran voce ma chiunque abbia un po’ di oggettività non può negare i limiti e le ombre delle sue performances.

Qualcuno prevede nuovi conflitti con Cristiano Malgioglio, decisamente prevenuto nei confronti della mitica Valeria. Tutto è nelle sue mani, comunque. La Marini si trasforma in Nicole Kidman, con la speranza di far ricredere i più severi: ci riuscirà?

