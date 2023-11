Valeria Marini e Ventura, l’esibizione di La Isla Bonita/ “E’ stata un’idea di Valery, è arrivata tardi e…”

Marini e Simone Ventura raccontano l’esibizione di La Isla Bonita

Valeria Marini e Simone Ventura, ospiti in studio a La vita in diretta, hanno rivelato i retroscena dell’esibizione di La Isla Bonita avvenuta 15 anni prima. Ricordata per essere una performance piuttosto stonata, le due conduttrici hanno svelato tutta la verità.

“Sì ma guarda che l’hai voluta fare tu Valery. Quella è stata una tua idea se ben ricordi. Adesso racconto quello che è successo. Era la finale de L’Isola dei Famosi, immagina quello che c’è dietro. E in mezzo al caos arrivano e mi dicono ‘c’è Valeria che vuole fare il suo ingresso in modo speciale e vuole cantare La Isla Bonita con te” afferma Ventura.

Simona Ventura e Valeria Marini cantano La Isla Bonita a l’Isola Dei Famosi 6 (finalmente in hq) #isola #SimonaVentura pic.twitter.com/znUjanxNz9 — Simona Ventura out of context (@simonaooc) November 1, 2023

Simona Ventura racconta la performance con Marini: “Era arrivata in ritardo”

Simona Ventura ha continuato a rivelare, ai microfoni di La vita in diretta, tutti i retroscena della performance entrato nella storia del trash italiano: “Io sorpresa dico ‘ma perché come mai vuole farlo?’. Poi però arriva tardi, erano passate le 19 e quindi dico che ormai era tardi per fare le prove.”

La conduttrice continua: “Infatti le dico ‘inutile provare a cantare a quest’ora’. Lei però non molla e mi dice ‘no tranquilla la facciamo in diretta così dal vivo tranquilla’. Avete visto? Ecco, questo è il bel risultato. Però devo dire che adesso l’ha cantata meglio, brava, sei proprio migliorate ecco eh”. Valeria Marini ha cantato di nuovo il ritornello in studio: “Certo, l’ho cantata e mi sono doppiata sopra mi sembra il minimo. Era di uno stonato unico”.











