Valeria Marini: “Eddy Siniscalchi? Lo amo”/ “Prima era un po’ in sovrappeso, ora…”

Valeria Marini e la storia con Eddy Siniscalchi

Valeria Marini sta vivendo un periodo positivo sia professionalmente che sentimentalmente. A settembre tornerà in tv come concorrente di Tale e Quale Show 2022 e ha anche ritrovato l’amore. A trafiggerle il cuore è stato Eddy Siniscalchi con cui fa coppia fissa da qualche mese e di cui ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000. Parlando della Marini, Eddy l’ha definita una donna splendida, buona e sensibile considerandosi fortunato ad averla incontrata. E la Marini, invece, cosa pensa del fidanzato?

“Devo dire anche anch’io lo amo. Stiamo insieme e stiamo bene insieme. E come lui dice di me, Eddy è splendido, buono, sensibile, ho fatto bingo incontrandolo” – ha detto la showgirl che ha poi aggiunto – “Tra noi sono davvero baci stellari e non solo quelli per fortuna”.

Valeria Marini e il retroscena sul fidanzato Eddy Siniscalchi

Serena e innamorata, Valeria Marini ha dichiarato tutto l’amore che prova per Eddy Siniscalchi a Novella 2000. Tuttavia, la showgirl si è anche lasciata andare parlando anche della forma fisica del fidanzato che, stando a quello che ha raccontato la Marini, non era quella di oggi quando l’ha incontato.

“È un ragazzo molto per bene, la sua è una famiglia di avvocati, lui ha scelto di fare l’imprenditore, ha diverse società in diversi settore. Un gran lavoratore. Si alza alle sei del mattino, per seguire i suoi affari. Ripeto, un gran lavoratore e quando un uomo lavora con passione poi, nel privato, dà il meglio di sé: affetto, comprensione, amicizia, simpatia, gentilezza. E poi amore, abbracci, passione, baci stellari […] Prima era un po’ in sovrappeso, l’ho messo a dieta, ginnastica, movimento e disciplina. Ha perso dieci chili in poche settimane. Ed ora anche fisicamente è stellare”.

