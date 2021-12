Valeria Marini, Eva Grimaldi russa?/ “Sembra di stare in una jungla!”, e rivela che..

La convivenza forzata di tutti i Vipponi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 inizia ad essere pesante, lo sa bene Valeria Marini che l’altra sera ha avuto qualche problema nel riuscire ad addormentarsi per via della sua compagna di stanza Eva Grimaldi intenta a dormire rumorosamente. Un rapporto difficile quello tra la showgirl e l’attrice che dopo la discussione avuta nei giorni scorsi avranno sicuramente altro di cui parlare.

La showgirl in preda alla disperazione ha raggiunto Soleil Sorge, Biagio D’Anelli e Barù e si è sfogata con loro sui rumori notturni che la stavano affliggendo: “Lei ha un’allergia a qualcosa, secondo me agli acari! Sembra di stare nella jungla!” lasciandosi andare ad un’imitazione eloquente della concorrente.

Valeria Marini non riesce a dormire a causa di Eva Grimaldi

L’imitazione di Valeria Marini ha subito scatenato l’ilarità di Biagio D’Anelli e Soleil Sorge che si sono subito rivolti alle telecamere per chiedere se queste avessero ripreso i rumori notturni di Eva Grimaldi. La showgirl non contenta ha continuato a lamentarsi con Barù su quanto i rumori della donna le impedissero di riposare serenamente.

Sui social il pubblico non ha gradito la frase di Valeria Marini e l’ha accusata di avere una memoria molto corta, ricordando quando durante l’ultima sua partecipazione al Grande Fratello Vip si fosse arrabbiata contro chi l’aveva accusata di russare sonoramente di notte: “Ma pensa te… Quando nell’altro GF hanno cercato di dire carinamente a Valeria che russava, ricordo che lei fece una scenata isterica trovando mille pretesti per non far passare il messaggio al pubblico a casa che lei russava perchè era una brutta cosa”.

