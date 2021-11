Valeria Marini, ex fidanzati/ Da Jovanotti a Cecchi Gori fino a Giovanni Cottone

Valeria Marini, tutti gli ex fidanzati della stellare showgirl: da Jovanotti a Vittorino Cecchi Gori fino al matrimonio con Giovanni Cottone. Una vita sentimentale molto intensa quella della conduttrice che nella vita ha tanto amato. Tra i suoi flirt c’è anche Lorenzo Jovanotti che ricorda così a L’Intervista: “non è stato un errore, è stato un incontro meraviglioso. Eravamo ragazzini, ma si capiva che aveva una marcia in più. È stato un grande amore”. Un amore che ancora oggi la Marini ricorda con il sorriso. Purtroppo non è andata nello stesso modo con l’ex marito Giovanni Cottone: “sono stata ingannata, usata come una calamita per la popolarità. Mia mamma aveva capito subito”. La showgirl sarda ha poi raccontato la storia con l’ex marito: “il primo incontro fu per lavoro, poi mi braccò dal punti di vista personale. Quello è stato l’inciampo più grosso che ho fatto. Sono stata tradita anche nella mia fede”.

Questo matrimonio non s’adda fare. Eppure, nonostante la Marini volesse far saltare tutto il giorno prima delle nozze, alla fine si è sposata con Giovanni Cottone. “Avevo capito che non c’era sincerità. Mi ha distrutto la vita” – ha confessato la showgirl che si è ritrovato con ingenti debiti da pagare.

Valeria Marini: dal matrimonio con Giovanni Cottone all’amore per Vittorio Cecchi Gori

“Sono stata derubata, me ne sono accadute tante” – ha detto Valeria Marini parlando dell’ex Giovanni Cottone. La showgirl ha poi ricordato il giorno del matrimonio: “era tutto bellissimo, era sbagliato lo sposo. Ho ottenuto l’annullamento alla Sacra Rota. Era sposato in chiesa e aveva occultato tutti i documenti. Sono stata ingannata come persona. Gli serviva una persona perbene e famosa. Era tutto combinato. Il matrimonio è durato due mesi ma non lo vedevo mai. La proposta di matrimonio era un’ossessione perché doveva raggiungere quello scopo. Non è un pezzo della mia vita, è stato un errore. L’ho sposato perché ho ceduto alle sue richieste continue”.

Nella vita della Marini c’è stato spazio anche per un altro grande amore: quello con Vittorio Cecchi Gori. I due si sono conosciuti ed innamorati in un momento molto delicato della vita dell’imprenditore che la Marini non ha mai abbandonato. “Vittorio l’ho incontrato in un momento tremendo. Ho scelto di stargli vicino e aiutarlo. L’ho aiutato a uscire dal suo problema anche quando non stavamo più insieme. Ne ha passate davvero tante” – ha raccontato la showgirl che confessa – “mi sarebbe piaciuto avere un figlio da lui. Sarebbe stato il coronamento della nostra storia d’amore. Lui è un uomo di una grande intelligenza ma a tratti indifeso. Non riusciva a scegliere le persone di cui circondarsi. Lo sento ancora ogni tanto. Ha avuto le sue soddisfazioni professionali”.



