Valeria Marini, gaffe con Barù al GF Vip/ “Perchè hai scelto Badù come soprannome?”

Barù è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 da un paio di settimane. Finito al televoto, questa sera, rischia l’eliminazione insieme ad Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Federica Calemme. In attesa del verdetto, Barù, in casa, è particolarmente tranquillo. Ieri sera, dopo aver fatto diverse partite a carte con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, ha raggiunto in giardino Jessica Selassiè, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il gruppo, mentre chiacchierava, è stato poi raggiunto da Valeria Marini che ha improvvisato un’intervista a Barù per conoscerlo meglio.

Dopo aver raccontato la passione per il surf nata durante i viaggi che faceva con la famiglia alle Hawaii, aver parlato del desiderio di diventare papà, Barù ha svelato l’origine del suo soprannome. All’anagrafe, infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca si chiama Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Qual è, dunque, l’origine del soprannome?

Barù e l’origine del soprannome: la verità al Grande Fratello Vip 2021

“Tutto il pubblico vuole sapere perchè hai scelto Barù come soprannome. Te l’hanno dato da bambino?“. Inizia con questa domanda l’intervista di Valeria Marini a Barù.La scelta era tra “Barù, Jack lo Stallone e Spaccaculi però Barù ha preso più degli altri” racconta Barù scatenando le risate degli altri vipponi.

“Quando ti hanno dato questo soprannome?”, chiede ancora la Marini. “Appena nato. Mia madre ha avuto un cesareo“, aggiunge ancora il nipote di Costantino Della Gherardesca che, poi, sul significato, stupisce tutti: “Non ha un significato“. Un soprannome particolare che, finora, nella casa, ha scatenato alcune gaffe. Valeria Marini, infatti, lo ha confuso con Badoo e c’è chi, invece, lo ha confuso con Balù del Libro della giungla.

