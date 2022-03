Valeria Marini “Jovanotti? Ero innamoratissima”/ “Ora girerò film con Alec Baldwin…”

Molto poliedrica, Valeria Marini ha fatto praticamente di tutto nella sua vita, anche se il pubblico negli ultimi tempi la ricorda soprattutto per le partecipazioni ai reality. “Stai zitta, colpa tua! Ne ho fatti tanti, mi piace. Non li ho mai contati…”, ha scherzato con Simona Ventura a Citofonare Rai 2 visto che l’aveva stuzzicata proprio su questo. Proprio la conduttrice le ha chiesto come mai è così impegnata. “Io mi sono curata delle delusioni con il lavoro, per me è una grande forza. Ci sono momenti in cui inciampi. A volte ho trascurato la mia vita privata, ma non mi pento di nulla”, ha spiegato la showgirl. Nel tempo ha imparato che bisogna essere chi e cosa si vuole.

A questo punto Simona Ventura le ha voluto fare una dichiarazione di affetto: “Sei sempre stata diversa da ogni altra, in te c’è un carisma innato, che non si compra. Sei sempre stata diversa dalle altre. Ora ti trovo più profonda e mi piaci ancora di più, ti voglio bene”. Parole che hanno commosso Valeria Marini, che ha colto l’occasione per evidenziare il clima positivo a Citofonare Rai 2.

L’affetto di Simona Ventura e il retroscena su Jovanotti…

“Dicono che le donne hanno rivalità, ma siete due stelle ed è bello. Si vede che vi divertite”, ha detto Valeria Marini a Paola Perego e Simona Ventura. Nel suo futuro c’è un progetto con Alec Baldwin: “La prossima settimana dovrei girare con lui, poi uscirà un pezzo musicale che sarà il ritmo dell’estate, molto bello”. Nell’intervista a Citofonare a Rai 2 ha spiegato di essere una casalinga molto attenta, tanto che i suoi ospiti devono mettersi i copri scarpe per entrare a casa sua da quando c’è il Covid. Poi ha confermato la liason con Lorenzo Jovanotti: “Io ero innamoratissima di lui. Non eravamo famosi, ora sono ancora più innamorata perché è un grandissimo artista. Lui è unico”. Invece si è detta orgogliosa nella sua vita di sua madre: “Ma anche della famiglia che ho”.

