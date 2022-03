Valeria Marini “Aborto a 15 anni senza saperlo”/ “Mia madre lo ha deciso per me…”

Valeria Marini, ospite della trasmissione Belve che andrà in onda questa sera, ha raccontato un delicato episodio avvenuto in passato quando era solo una bambina. La showgirl ha spiegato alla conduttrice Francesca Fagnani che risale a quando aveva solo 15 anni. La mamma l’accompagnò in ospedale per farla abortire senza dirle nulla su quanto stesse accadendo. La showgirl ha raccontato che aveva iniziato una relazione con un uomo molto più grande di lei.

Un rapporto con un uomo violento concluso con la sua interruzione di gravidanza: “Non sapevo che avrei fatto un’interruzione di gravidanza. Ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto proprio per il mio bene perché questo amore che avevo per questa persona era un amore non sano, tubato. Lui era una persona molto violenta”, ha confessato Valeria Marini.

Valeria Marini “Mia madre mi ha salvata…”

Alla rivelazione di Valeria Marini, la conduttrice Francesca Fagnani ha chiesto subito quali siano state le sue sensazioni al risveglio dopo l’operazione, ricevendo una risposta molto schietta da parte della showgirl che ha ammesso: “Ho cancellato un po’ dalla memoria, dalla mia memoria perché ho sofferto molto”.

Quanto accaduto durante la sua adolescenza non è stata vissuta dalla showgirl come una violenza da parte di sua madre. Valeria Marini ha spiegato perché: “Mi ha salvato, cambiato la vita. Mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata con una persona che non mi amava, che mi faceva del male. Non posso far altro che ringraziarla”.

