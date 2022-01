Valeria Marini, la malattia agli occhi/ “Intervento d’urgenza, che paura. Ho rischiato di perdere l’occhio”

I telespettatori del “Grande Fratello Vip” non possono non ricordare il “look” particolare con cui Valeria Marini si è presentata al momento del suo ingresso nella Casa. Non si tratta però di un outfit pensato per essere più seducente, ma di una benda che lei aveva sull’occhio e che lei indossava già da qualche tempo. In occasione della sua presenza qualche tempo prima da Silvia Toffanin nello studio di ‘Verissimo’, ad esempio, lei la portava già e aveva confessato alla condutrice quale fosse la motivazione.

L’ex primadonna del Bagaglino ha infatti scoperto di avere un foro maculare, che l’ha costretta a un intervento d’urgenza. Il problema, come le hanno spiegato i medici, non doveva essere sottovalutato. Se avesse atteso ulteriormente, con ogni probabilità lei avrebbe rischiato addirittura di perdere l’occhio.

Valeria Marini e la malattia agli occhi: i rischi e una situazione da non sottovalutare

Ma che cos’è il foro maculare e quali problemi comporta a chi ne soffre? E’ consigliabile effettuare una visita in tempi rapidi nel momento in cui si iniziano a vedere immagini offuscate, visione distorta di oggetti o, nei casi più gravi, addirittura la percezione di un buco nero. Si tratta di una malattia che può comparire a causa di un trauma o come conseguenza dell’invecchiamento del corpo vitreo. Si può provare ad agire in via preventiva con controlli regolari o idratando periodicamente gli occhi.

Nel caso di Valeria, i primi sintomi sono comparsi in occasione della sua esperienza a ‘Supervivientes0, la versione spagnola de ‘L’Isola dei Famosi’, a cui ha partecipato prima del ‘Gf Vip’. In un primo momento, però, lei aveva sottovalutato la situazione: “Tornata da ‘Supervivientes’ mi avevano detto che avevo qualcosa – ha raccontato alla Toffanin -. Io, però, avevo preso la questione sottogamba. Il mio oculista mi ha riscontrato questo problema dicendomi che mi dovevo operare. Anche allora non ero proprio sicura, ma ogni giorno vedevo sempre peggio. Ho rischiato di perdere l’occhio sinistro, ho avuto molta paura. Da quando mi sono operata sto meglio. L’intervento è durato due ore, era una situazione anomala, ma per fortuna sembra essere andato tutto bene”.



