VALERIA MARINI/ “L’esperienza più bella in tv fu al Bagaglino” (Caduta libera)

Valeria Marini è una showgirl, attrice e imprenditrice sarda, oggi ospite a Caduta libera per omaggiare uno dei conduttori che più hanno fatto la storia della televisione, Mike Bongiorno. Valeria ha raggiunto il successo negli anni Novanta grazie agli spettacoli del Bagaglino, che hanno rappresentato il suo esordio nel mondo dello spettacolo. Tra gli aneddoti di quel periodo (che lei stessa racconta al Giornale), ne ricorda uno in particolare: “Posso citare quando ho fatto il film Incontri proibiti con Alberto Sordi. Arrivavo da Los Angeles dove ero stata per studiare l’inglese e quando mi ha chiamato Sordi non ci potevo credere. Per me lui era stato un mito, perché siamo cresciuti tutti con i suoi personaggi. Un episodio off è stato sicuramente quando l’ho incontrato e ho fatto il primo provino. Siccome il mio personaggio doveva anche guidare, mentre ero al volante ero distratta (faccio sempre quattro cose in uno). Così, mentre lui mi chiamava con il nome del personaggio e recitava la battuta: ‘Si, Signorina Federica, io capisco…’ aggiungeva ‘stà attenta al camion! Stà attenta al camion!” Aveva paura che io andassi a sbattere”.

Valeria Marini: “Sul lavoro c’è sempre da imparare”

L’esperienza televisiva a cui è maggiormente legata è proprio quella del Bagaglino. Valeria Marini ne parla entusiasta: “È stato il mio debutto in televisione. Un palcoscenico meraviglioso dove ho imparato tante cose. Io venivo dal teatro e volevo fare quello o il cinema, e non avevo pensato alla tv. Invece è stata una scelta giusta e ringrazio ancora Pingitore di avermi dato questa opportunità che mi ha aperto la strada al successo e al lavoro. Poi son legata tanto al film che ho fatto con Sordi, ma ogni esperienza di lavoro ti lascia qualcosa, anche quelle non positive, perché c’è sempre da imparare. Poi, sicuramente, quello che mi piace del mio lavoro è l’affetto e l’amore del pubblico“. Tra i progetti per il futuro c’è “un bel film con un ruolo divertente, brillante. Ad esempio un’attrice che adoro è Paola Cortellesi. Mi piace tantissimo perché, a parte la bravura e l’intensità, è anche simpatica. Secondo me oggi è importante anche avere un ruolo dove fai sorridere il pubblico. Oggi più che mai c’è voglia di evadere, di sognare, di non pensare ai problemi quotidiani”.

