Valeria Marini “Mani addosso e ho sposato l’uomo sbagliato”/ “Avevo 17 anni, la Sacra Rota…”

Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2021 parla delle sue storie d’amore: dal primo uomo “violento” al matrimonio sbagliato. Una Valeria inedita quella che abbiamo visto durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La showgirl in lacrime ricorda il suo primo amore sbagliato: “ci sono cose che non sono mai riuscita a superare e le ho mascherate buttandomi sul lavoro. Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi e poi non c’era amore, ma solo voglia di sovrastarmi e molto spesso per il mio carattere ho incontrato molto spesso. Inutile nascondere, mettere sopra, correre dietro al lavoro e mascherare delle ferite. E’ chiaro che una persona, avevo 16 anni e lui circa 30 anni”.

A starle accanto in quel momento così difficile la mamma: “mia madre mi ha sempre aiutato, ma poi dopo sono ricaduta in persone che sembravano innamorate di me e poi diventavano aggressivi, forse non sapevo difendermi, ma ultimamente ho imparato a difendermi”.

Valeria Marini: “il matrimonio è perfetto, era sbagliato lo sposo”

Nonostante la prima grande delusione, Valeria Marini non ha mai perso la speranza nell’amore. “Credo nell’amore ed esiste, ci sono persone che ti sanno amare veramente e rispettare. Non vuol dire che se hai avuto delle esperienze pesanti questo non vuol dire che domani non c’è una persona…” – ha aggiunto la showgirl che parlando del suo essere popolare ha precisato – “c’è sempre il rovescio della medaglia, ho avuto un rapporto molto importante con Vittorio, sono stata vicino a lui in un momento tremendo. Ero impegnato dalla mattina alla sera a dargli una mano, poi dopo mi sono sposata”.

Dopo la storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori, Valeria Marini si è sposata con Giovanni Cottone, ma il matrimonio è naufragato poco dopo. “E’ stato tutto perfetto, ma era sbagliato lo sposo. Il giorno dopo ha detto che doveva andare in un viaggio, sono caduta in una trappola, ho avuto l’annullamento alla Sacra Rota in 4 mesi” – ha raccontato la showgirl che ha aggiunto – “mi si è infranto un sogno, anche se sono ancora in tempo”. Sul finale però la Marini non esclude la possibilità di un nuovo matrimonio: “ci credo perchè sono molto cattolica, per me era importante suggellare l’amore in Chiesa e sposarmi perché per me il matrimonio si fa in Chiesa”.

