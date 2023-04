Il Cantante Mascherato: Valeria Marini chiede uno “stop”/ Retroscena dietro le quinte

Lo scoiattolo, valeria Valeria Marini; sconfitta al ballottaggio de Il Cantante Mascherato

Il dietro le quinte di alcuni programmi televisivi regala spesso perle inaspettate, soprattutto quando i protagonisti sono personaggi già di norma particolarmente eccentrici ed esuberanti. L’ultima puntata de Il Cantante Mascherato ha avuto un esito poco felice per la maschera dello scoiattolo, celante la “stellare” Valeria Marini. Quest’ultima ha dunque dovuto abbandonare la gara ad un passo dalla finale e si sarebbe resa protagonista di un particolare siparietto prima di rientrare sul palco.

Il retroscena sul dietro le quinte di Valeria Marini post eliminazione a Il Cantante Mascherato è stato riportato dalla pagina Instagram di The Pipol Gossip, che cita come fonte Dagospia. Nello specifico, la Valeria nazionale si sarebbe ritrovata – nei panni dello scoiattolo nero – allo spareggio con Stella, probabilmente Simona Ventura. Quest’ultima ha avuto la meglio e subito dopo il verdetto con il ritorno nel backstage Valeria Marini si sarebbe resa protagonista di un momento piuttosto agitato.

Valeria Marini, agitazione dietro le quinte dopo l’eliminazione a Il Cantante Mascherato

Una volta decretata l’eliminazione, Valeria Marini si sarebbe dovuta liberare della maschera da scoiattolo nero per svelare al pubblico e alla giuria la sua reale identità. Stando a quanto riportato da The Pipol Gossip la showgirl si sarebbe resa protagonista di un momento di particolare agitazione. Nello specifico, non avendo a disposizione particolare tempo, avrebbe chiesto del tempo aggiuntivo per potersi sistemare prima di tornare in studio per la rivelazione.

Dopo l’esibizione infatti, complice anche il camuffamento, Valeria Marini era piuttosto affaticata e sudata; inoltre era chiaramente in disordine dal punto di vista dell’abbigliamento e con il trucco ormai ridotto ai minimi termini. Lo stop richiesto, con tanto di ansia e agitazione, le avrebbe comunque permesso di rimettersi in sesto per tornare in scena per l’ultimo atto della sua personale esperienza a Il Cantante Mascherato. Valeria Marini si è dunque svelata a pubblico e giuria, finalmente distesa e tranquilla rispetto all’agitazione di qualche attimo prima. Tra l’altro, la showgirl sarà presente sabato prossimo per l’attesissima finale nelle vesti di giurato aggiunto.

