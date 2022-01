Valeria Marini/ Scarica Giacomo Urtis e si schiara con Katia Ricciarelli

Uno dei segreti del successo del Grande Fratello Vip 2021 è senza dubbio il continuo alimentare le dinamiche del programma grazie anche a nuovi ingressi di grande spessore. Uno degli ingressi più chiacchierati avvenuto poco prima del Natale è stato quello di Valeria Marini e Giacomo Urtis in qualità di personaggio unico.

Valeria Marini: "Dobbiamo proteggere Katia Ricciarelli"/ "Rendiamola immune o..."

Nelle prime settimane di gioco Valeria Marini si è subito messa in mostra anche attraverso piccoli scontri avvenuti con gli altri inquilini della casa anche se, fino a questo momento, la showgirl ha scelto di non addentrarsi in dinamiche particolari e anche durante le puntate è apparsa in ombra e poco coinvolta dalle forti discussioni che hanno animato la diretta.

Valeria Marini, gaffe con Barù al GF Vip/ "Perchè hai scelto Badù come soprannome?"

Valeria Marini si schiera con Katia Ricciarelli

L’intesa tra Giacomo Urtis e Valeria Marini al momento però sembra essere messa in difficoltà da alcuni scontri ideologici all’interno della casa. I due durante le ultime nomination hanno avuto qualche piccola discussione dopo la scelta del chirurgo di nominare Miriana Trevisan, una scelta che non è affatto piaciuta a Valeria Marini che si è subito dissociata dalla scelta del compagno. I due concorrenti stanno prendendo strade diverse all’interno della casa anche alla luce della creazione di due gruppi differenti all’interno della casa in cui Giacomo sembra essere molto più vicino al gruppo di concorrenti più giovani, mentre Valeria Marini sembra essere molto più vicina al gruppo a supporto di Katia Ricciarelli composto per la maggior parte dagli adulti della casa. Le strade dei due concorrenti potrebbero dividersi durante le prossime settimane?

Valeria Marini, gaffe hot sulla lista della spesa/ La showgirl fa scalpore al GF Vip

Nelle ultime ore, infatti, Valeria Marini è apparsa preoccupata per il futuro di Katia Ricciarelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e parlando con Carmen Russo e Manila Nazzaro in merito alla nomina del preferito ha suggerito di nominare la soprano per evitare che la donna vada in nomination, aggiungendo anche: “Katia è ipersensibile, bisogna spiegare a Katia la cose e noi le facciamo muro intanto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA