Valeria Marini/ “Sono innamorata di Gianluigi Martino, è arrivato…” (Verissimo)

Valeria Marini sarà ospite nella nuova puntata di Verissimo per presentare i suo nuovo fidanzato. “Sono innamorata!”, ha detto infatti nell’intervista rilasciata nelle corse ore, sottolineando che ormai da circa un anno condivide la sua vita con Gianluigi Martino, un ragazzo che con i suoi 26 anni è circa 17 anni più giovane di lei. “L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita – ha spiegato l’ex gieffina stellare nel salotto di Silvia Toffanin – È nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne. Avere vicino lui mi ha aiutato tanto”. Valeria Marini, che poco più di un anno fa ha chiuso la sua relazione sentimentale con Patrick Baldassarri, ha preferito non svelare al mondo intero la verità sulla sua nuova relazione. Di recente, però, ha deciso di uscire allo scoperto, come è accaduto nei mesi scorsi nel programma di Caterina Balivo.

VAERIA MARINI: IL RAPPORTO CON L’EX PATRICK BALDASSARRI

Valeria Marini oggi è serenamente fidanzata con un altro, ma non ha mai del tutto chiuso i rapporti con il suo ex compagno e migliore amico, Patrick Baldassarri. “È di famiglia, è come un mio fratello”, ha detto la showgirl in un’intervista a Vieni da me. “Abbiamo un rapporto e siamo amici da sempre. Lì per lì – ha aggiunto la giunonica ex gieffina vip – non ci parlavamo più, adesso, siccome ho un rapporto con sua sorella, la sua famiglia, abbiamo riallacciato i rapporti”. E su quell’esperienza che poco più di un anno fa li ha visti bisticciare a Temptation Island Vip, svela: “Gli ho detto ‘Patrick, forse hai ragione, forse ti è sembrato strano, ma tu sai bene che siamo entrati che tu mi avevi fatto arrabbiare e c’erano delle cose che…’ E poi – ha aggiunto la diva – era Temptation Island Vip, mica stavamo lì a prendere il sole […] all’inizio abbiamo litigato, poi…”

VALERIA MARINI SU IVAN GONZALEZ E SUL CASO PAMELA PRATI

Sono in molti a interrogarsi come sia finita la liaison che poco più di un anno fa, nella prima edizione di Temptation Island Vip, ha coinvolto Valeria Marini e il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Ivan Gonzalez. A spiegare la natura del loro rapporto è stata proprio la showgirl, che nel salotto di Vieni da me ha parlato di una grande sintonia che non si è mai tramutata in passione: “avevamo una grandissima intesa, ci piacevamo molto, comunque – svela la Marini – c’era un clima per cui quelle cose goderecce funzionavano. Però complementi – aggiunge la diva – chapeau a chi ha montato il programma”. Fra poche ore, inoltre, Valeria Marini tornerà sul caso di Pamela Prati e del suo finto matrimonio con Mark Caltagirone, prendendo le parti di colei che per tanto tempo è stata una sua rivale: “Pamela ha sbagliato! – ha detto la showgirl – È caduta in una cosa più grande di lei ma è una persona buona con le sue fragilità”.



