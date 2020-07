Valeria Marini/ “Stanca di fare guest star in tv, voglio un figlio” (C’è tempo per)

Valeria Marini ospite di “C’è tempo per“, il programma della mattina condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Raiuno. La showgirl italiana è pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita professionale e privata. Non si tira mai indietro la stellare Valeria nel condividere e raccontare aneddoti sulla sua vita come quando pochissimi giorni fa nel salotto “Io e te” di Pierluigi Diaco ha dismesso i panni de femme fatale per mostrare un lato fragile del suo carattere. Artista di successo, primadonna del Bagaglino, la Marini non ha nascosto di essere una donna che desidera un giorno diventare mamma. Proprio così, la showgirl sarda senza girarci troppo intorno ha dichiarato: “ho desiderato un figlio e lo desidero ancora. Certo, assolutamente sì. Poi, se non succederà posso pure adottarlo”. Un desiderio fortissimo e sentito quello della Marini che si sente pronta anche a ricorrere all’adozione qualora non dovesse riuscirci per vie naturali. In tanti sono ricorsi all’adozione come per esempio Luciana Littizzetto che a Domenica In di Mara Venier ha raccontato il rapporto speciali con i due figli adottati di botto. In realtà in passato la Marini era rimasta incinta durante la relazione con Vittorio Cecchi Gori, ma la gravidanza non è andata a buon fine per via di un aborto spontaneo. Un dolore che l’ha segnata, ma che non ha spento il suo desiderio di maternità.

Valeria Marini è stanca dei reality show: “merito di più”

“Il tema della maternità per me c’è sempre stato. Per le mie esperienze, mi sono sempre trovata troppo ragazzina, forse troppo giovane, davanti alla maternità che purtroppo non ho potuto portare avanti. Poi ho un esempio di una grande mamma e di una bellissima famiglia. I miei fratelli sono il mio punto di forza. Mio papà non c’è più ma dall’alto ci protegge” ha detto Valeria Marini che dal punto di vista professionale è pronta a dare una nuova svolta alla sua carriera. Dopo aver partecipato a due edizioni del Grande Fratello Vip, due de L’Isola dei Famosi e alla prima edizione di Temptation Island Vip dove ha catalizzato l’attenzione mediatica e dei social per via delle sue uscite tra “voglio le cotolette” e le difficoltà nel pronunciare il nome di Sossio Aruta chiamata “Zonzo, Sozzo, Sonzo”, la Marini ha rivelato: “voglio smontare il mio personaggio e la mia iconografia. Voglio l’opportunità di svelare un’altra parte di me. Sono stanca di fare la guest star in tv. Meriterei di più”. Un ragionamento che non fa una piega quello della Marini che ultimamente è anche tornata alla musica con il nuovo singolo “Boom” con cui ha intenzione di far ballare tutto il pubblico in questa estate 2020!



