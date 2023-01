Valeria Marini, tutti gli amori della showgirl/ Da Cecchi Gori al “caso” Giovanni Cottone

Valeria Marini, le storie d’amore stellari della showgirl

Valeria Marini è senza dubbio tra i personaggi più iconici della televisione italiana, dagli esordi al Bagaglino alle tante partecipazioni nei reality più seguiti. La vita della Valeria nazionale è stata senza dubbio segnata da alcune relazioni importanti, fondamentali anche dal punto di vista professionale. La sua relazione più importante è stata forse quella con Vottorio Cecchi Gori: con il produttore cinematografico la storia è durata diversi anni, spesso condita da numerosi tira e molla. La donna è stata tra l’altro fondamentale nei momenti più delicati della vita del produttore, in particolare ai tempi del fallimento economico e della detenzione.

Decisamente meno felice il ricordo del matrimonio tra Valeria Marini e Giovanni Cottone. La showgirl e l’imprenditore italiano si sono sposati nel maggio del 2013, ma quello che sembrava un sodalizio destinato a durare è finito clamorosamente dopo meno di un anno. Inoltre, la cerimonia nuziale con rito religioso sarebbe stata dichiarata nulla poco dopo: l’uomo infatti aveva già avuto un matrimonio in chiesa ancora in essere. Intervenne dunque la Sacra Rota che sancì la nullità del matrimonio.

Valeria Marini, con Patrick Baldassari a Temptation Island VIP e il flirt con Jovanotti

Dopo la controversa relazione con Giovanni Cottone, terminata con l’annullamento del matrimonio da parte della Sacra Rota, Valeria Marini ha iniziato una nuova storia d’amore con un altro imprenditore, Patrick Baldassarri. La storia è stata al centro dell’interesse mediatico vista la partecipazione di coppia al noto reality Temptation Island VIP. La prova d’amore non fu felice per entrambi, come dimostrato dal fatto che proprio il programma ha sancito la loro separazione.

Nonostante la notorietà di Valeria Marini, un flirt in particolare sembra essere sfuggito ai più attenti alle vicende di gossip. Infatti, è stata proprio la diretta interessata a rivelare una presunta relazione fugace ma comunque passionale che prima non era mai stata menzionata, ovvero con Lorenzo Jovanotti. La showgirl qualche tempo fa aveva dichiarato a L’Intervista: “E’ stato un incontro meraviglioso: eravamo ragazzini, ma si capiva che aveva una marcia in più. E’ stato un grande amore“. Parole al miele dunque, quelle di Valeria Marini rispetto alla love story con il cantante, senza però poi aggiungere i motivi che hanno portato alla fine della storia.

