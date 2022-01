Valeria, moglie e figli Elio Germano/ Tutto sulla vita privata dell’attore e regista

Elio Germano è uno degli attori italiani più amati sul piccolo e grande schermo. Protagonista di pellicole di straordinario successo, come “Mio fratello è figlio unico”, “La nostra vita”, “Il giovane favoloso” e “Volevo nascondermi”, l’attore ha ricevuto l’Orso d’argento al Festival di Berlino 2020 e il David di Donatello 2021. Premi importantissimi che danno merito e ancor più valore alla sua grande carriera, che prosegue anche sul binario della regia: Elio è infatti anche registra teatrale. Cosa sappiamo della vita privata dell’attore? Chi è sua moglie, Valeria, e cosa fanno i loro figli? Tutto sull’altro lato di Elio Germano, sconosciuto alle telecamere.

Nek e l'incidente alla mano/ "Squarciata. Il sangue e il dolore, poi la paura..."

La moglie di Elio Germano si chiama Valeria, ma sulla donna sono disponibili pochissime informazioni. Secondo alcuni gossip, pare che la donna abbia qualche anno in meno del marito, nato nel 1980 e dunque 41enne. Valeria dovrebbe averne intorno ai 35. La coppia è molto gelosa della propria privacy e ha scelto di vivere la propria vita lontano dai riflettori. Poche, dunque, le informazioni disponibili sulla vita privata della famiglia dell’attore. Valeria, secondo alcuni gossip, è una maestra di sostegno in una scuola di Roma.

Christine Grady, moglie Anthony Fauci/ La storia d'amore in corsia e le 3 figlie

Moglie e figli Elio Germano: la vita della coppia

Cosa sappiamo su moglie e figli di Elio Germano? Qualche tempo fa, raggiunto dai microfoni di Vanity Fair, l’attore aveva rivelato: “Se sono diventato papà per la seconda volta? Cioè, sono veramente fatti miei. Comunque sono notizie sbagliate. Antiche. Ma non dico di quanto. Mi terrorizza l’idea che la gente possa parlare dei c***i miei”. Una risposta netta e decisa da parte dell’attore, che dunque ha fatto capire di non apprezzare particolarmente intrusioni nella sua vita privata.

Secondo le voci, però, l’attore e regista dovrebbe avere insieme a Valeria due figli e potrebbe essere in attesa del terzo. Il primo, secondo i gossip, dovrebbe essere già in età scolare. La seconda bimba, invece, dovrebbe essere nata nel 2019. Qualche mese fa, il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato delle foto di Valeria, moglie di Elio, con un pancione vistoso, segno di una gravidanza evidente. La famiglia, dunque, potrebbe essersi allargata con un terzo figlio. Notizie, ovviamente, mai confermate dal talento cinematografico italiano, che come abbiamo visto non ama parlare della sua vita privata.

Patrizia Vacondio, moglie Nek e figlie Martina e Beatrice/ Vita privata del cantante

© RIPRODUZIONE RISERVATA