Valeria Panza: “Ecco chi sceglierà Cristian Forti”/ “Il suo Trono ad Uomini e Donne è un caos totale”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valeria Panza ha concesso una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo in cui si è sbilanciata sulla sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. Ha rivelato cosa l’ha spinta a partecipare alla trasmissione e cosa l’ha colpita del tronista. La partecipazione al programma è iniziata come un gioco, ha inviato un suo video alla redazione, è stata ricontattata e scelta come corteggiatrice ed alla fine, grazie al suo carattere amichevole, si è trovata bene con tutti.

Sul perché ha deciso di corteggiare Cristian Forti, invece, ha confessato che innanzitutto è stata colpita dall’aspetto fisico e poi dal fatto che provenivano dalla stessa città. Sulla fine della loro conoscenza, invece, ha aggiunto con un po’ di amarezza: “Mi dispiace per come è andata a finire e per il pensiero che lui ha di me, perché al di fuori a me non interessa il pensiero delle altre persone ma del suo si è mi è dispiaciuto che lui pensasse fossi lì solo per i social.” Adesso che la sua partecipazione a Uomini e Donne si è conclusa, Valeria Panza si è sbilanciata sul trono di Cristian Forti rivelando secondo lei chi sceglierà tra Virginia Degni e Valentina Pesaresi: “Lui secondo me è più propenso verso Virginia, per un fatto di complicità, ma per un futuro io lo vedo più con Valentina perché è più matura e lo ha dichiarato anche lui. Secondo me lui sceglierà Virginia.”

Valeria Panza durante l’intervista a Casa Lollo ha rivelato anche perché ha deciso di abbandonare Uomini e Donne: “Io me ne sono andata perché non ci stavo capendo niente, ero proprio sconnessa e stava diventando un litigare e basta, stava facendo uscire una parte di me brutta che non mi appartiene e che non mi piace fare uscire. Come ha detto lui fuori saremmo durati un’ora” E soprattutto a lei non è piaciuto il fatto che abbia criticato il suo lavoro da Dj. Si è giustificato dicendo che fosse uno scherzo ma lei non lo ha apprezzato.

Valeria Panza, in conclusione, considera il Trono Classico ad Uomini e Donne di Cristian Forti troppo caotico e confusionario. Il continuo via vai di corteggiatrici rischia non solo di confondere gli spettatori che guardano da casa ma anche di essere controproducente per i diretti interessati.











