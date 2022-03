Valeria Perilli, chi è la compagna Giucas Casella/ “Il nostro amore ha superato le barriere”

L’esperienza al “Grande Fratello Vip” ha permesso a Giucas Casella di farsi conoscere meglio anche a livello privato, non solo per il personaggio che è riuscito a regalargli la celebrità nel corso della sua carriera in Tv. Il suo percorso nel reality è stato complessivamente positivo e gli ha permesso di arrivare fino alla fine, oltre a guadagnarsi l’affetto del pubblico per i momenti divertenti che ha saputo regalare nel corso delle puntate, in modo particolare con Kabir Bedi.

L’illusionista si è dimostrato inoltre un uomo sensibile, legatissimo ai suoi affetti più cari, la compagna Veleria Perilli, al suo fianco ormai da 40 anni, e l’amatissimo figlio James, da cui ha avuto il suo primo nipote, Giacomo. Il sentimento che lo lega alla donna della sua vita è davvero fortissimo e presto potrebbe essere coronato dal matrimonio, come ha sottolineato lui stesso in più di un’occasione.

Valeria Perilli da compagna a moglie di Giucas Casella? I due pronti al grande passo

In occasione della puntata di luned’ 10 gennaio Giucas è stato protagonista di un momento davvero emozionante, in cui ha fatto alla sua Valeria la fatidica proposta. Anche in un momento così importante la donna, che è oggi una delle doppiatrici più amate, non ha perso la sua ironia e ha cercato di sdrammatizzare: “Ho perso il conto, è la terza o la quarta volta che me lo chiedi? – ha risposto -. Sai che ti sono sempre stata accanto e sempre lo rimarrò. Io ho sposato la tua causa tanto tempo fa e intendo tener fede a quello che io intendo patto d’amore”.

Questa volta potrebbe essere però davvero la volta buona per coronare il loro sogno d’amore. L’illusionista è più che riconoscente alla compagna non solo per l’amore che ha saputo dargli in questi anni, ma anche per il sostegno ricevuto nella crescita di suo figlio James, nato da un’altra relazione. “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?” – aveva detto a Barbara D’Urso in una puntata di ‘Domenica Live’.











