Valeria Sechi, chi è la modella over 50/ Mamma di cinque figli, dopo la separazione…

Valeria Sechi è una donna e una mamma che, a 50 anni, ha deciso di dare una svolta alla propria vita. Dopo aver avuto il sogno di fare la modella sin da quando era ragazza, ha deciso di inseguire e realizzare il suo desiderio quando la vita l’ha messa a dura prova. Dopo cinque anni di fidanzamento e 25 di matrimonio, Valeria Sechi si è ritrovata a dover rimettere insieme i pezzi della sua vita dopo la fine del matrimonio. A 50 anni ha così deciso di dare una svolta a tutto reinventandosi totalmente.

Valeria si riscopre così modella a 50 anni dando vita alla propria rinascita cambiando anche la vita dei suoi bambini che ha sempre cercato di proteggere da tutto. Mamma di tre femmine e due maschi tra i 16 e i 30 anni, Valeria ha dato vita al nuovo progetto della sua vita. “Ho compiuto 50 anni, davanti a me ho visto meno tempo di quello indietro. Ho chiuso con mio marito e sono andata via con i miei figli. Ne avevo 4 ancora a carico, abbiamo cambiato casa, ho trovato lavoro come fattorino, il mio primo posto fisso: 700 euro al mese, più gli extra con le pulizie nelle case. L’inizio della mia, la nostra rinascita”, ha raccontato a La Nuova Sardegna.

Valeria Sechi: “Invecchiare è un privilegio”

Bellissima, sicura di sè e felice delle proprie scelte, con la sua attività di modella, Valeria Sechi lancia un messaggio alle donne che non riescono ad accettare il tempo che passa. “Io voglio testimoniare che invecchiare è un privilegio, che le donne over 50 hanno un’infinità di cose da dare e da fare, che “ormai è tardi” non esiste perché forse il meglio deve ancora venire”, racconta a La Nuova Sardegna.

Oggi, Valeria è riuscita a realizzare il sogno di essere una modella. Con un profilo Instagram seguito da quasi 18mila followers, Valeria pubblica non solo foto dei suoi lavori, ma lancia anche importanti messaggi. “Ogni vita è un’avventura che meriterebbe di essere raccontata. Ogni storia ha qualcosa da insegnarci. Troppo spesso abbiamo paura di raccontarci, perché farlo significa esporsi. Mi sono vergognata per tanto tempo della mia vita fatta di miserie e difficoltà, mi sono vergognata di mio padre, mi sono vergognata di mio marito, mi sono vergognata come se fossi colpevole dello sfacelo della mia esistenza. E mi sono sentita in colpa per i miei figli, che avrebbero meritato una vita più serena, più facile, migliore […] Sto ancora abituando i miei occhi alla realtà percepita da me, dal mio cuore e dalla mia anima, non quella, riflessa dal pensiero altrui. Uscire dal solco profondo di ciò che sembrava già stabilito, per camminare su sentieri nuovi, per me inesplorati, a tratti insidiosi e assolutamente sorprendenti, si sta rivelando eccitante, il miglior tempo della mia vita“, scrive su Instagram.

