Valeria Vedovatti, fidanzata Jody Cecchetto/ Dopo la crisi sono tornati insieme

Valeria Vedovatti e Jody Cecchetto: dopo la crisi sono tornati insieme

Valeria Vedovatti è la fidanzata di Jody Cecchetto. La coppia si era lasciata, ma si è recentemente riappacificata. Una bella notizia per i tantissimi fan della tiktoker e del figlio di Claudio Cecchetto che, sempre tramite i social, avevano annunciato la fine del loro amore. Dopo un anno di storia i due hanno deciso di prendere strade diverse, ma solo per un periodo. L’annuncio è arrivato però come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che sui social ha chiesto rispetto. Proprio la tiktoker nel confermare la fine della storia con Jody ha detto: “mi sono sempre impegnata a portarvi spensieratezza ed allegria, ma ultimamente ci sono stati giorni in cui non ce l’ho fatta. Questo perché è un periodo difficile ed è giusto che io vi renda partecipi del fatto che la mia relazione con Jody è terminata. L’avete in parte vissuta anche voi con me ed è stato tutto bellissimo, vero, puro. Ma ora vi chiedo di rispettare la situazione”.

Non solo, la influencer ha aggiunto: “ci tengo anche a dire che per fortuna siamo due persone mature, teniamo tantissimo l’uno all’altro e ci stimiamo, come abbiamo sempre fatto. Io continuerò a condividere la mia vita con voi, perché è ciò che mi rende felice e come dico sempre i momenti no ci sono per tutti. Ma affrontarli a testa alta e con il sorriso è la cosa più importante, anche se è difficile, anche se è un momento molto delicato. Sono sicura che capirete”.

Valeria Vedovatti e Jody Cecchetto: “Si torna sempre dove si è stati bene”

Anche Jody Cecchetto ha confermato la fine della storia d’amore con Valeria Vedovatti. Sempre sui social il conduttore radiofonico ha scritto: “tutto quello che leggete da Vale riguardo noi due è vero. Mi fa strano scrivere qualcosa a riguardo in una story, perché non lo farei naturalmente, ma tocca. Ci siamo voluti bene puramente e ce ne vogliamo. A volte capita che le strade si separino e i motivi devono restare nella nostra vita privata, come tante altre cose. Ma in quest’era social qualcosa ‘bisogna’ dire quando succedono cose del genere. Però non è un gioco, si parla di persone vere che si sono amate e hanno condiviso tra loro davvero tanto”.

Dopo un pò di tempo però i due sono tornati insieme confermandolo a gran voce sempre sui social. In occasione di una live Twitch, il figlio di Claudio Cecchetto ha confermato di essere tornato con Valeria. “Ci stiamo rivedendo, è tutto tranquillo. Se avete capito una cosa, vi confermo che è proprio quella cosa. Fatecela vivere tranquilli. Quindi le varie cose tipo “Si torna sempre dove si è stati bene” è vero; o “Come si guardano”, ok sì. Non abbiamo mai voluto fare l’annuncio: “Di nuovo qui noi due”, perché ci sembrava un po’… fatecela vivere nel chill” – ha poi chiesto ai fan.











