Valerio Aniballi, chi è l’ex marito di Carolina Benvenga/ La nuova vita dell’attrice dopo la rottura

Valerio Aniballi, ex marito di Carolina Benvenga: il matrimonio naufragato

Volto amato, familiare e rassicurante della televisione per bambini, Carolina Benvenga è affezionatissima al mondo del piccolo schermo che tanta fama le ha dato nel corso degli anni. Da Rai Yoyo a Lo Zecchino d’Oro, l’attrice e cantante ha intrattenuto i più piccoli con un fare materno che, alla fine, si è concretizzato anche nel suo privato. La Benvenga, lo scorso giugno 2023, è infatti diventata mamma di Angelina, la prima figlia avuta con il compagno Riccardo Sciré.

Ma prima di intrecciare una romantica storia d’amore con il noto autore e produttore musicale, che ha lavorato con diversi big della canzone italiana, sappiamo che la conduttrice è stata sposata con Valerio Aniballi. Di lui si conoscono pochissime informazioni a riguardo, se non per l’appunto nome e cognome, e si sa solo che i due sono convolati a nozze nel giugno del 2016. Tuttavia il loro matrimonio non è durato e non sono al momento chiare le cause del loro addio, a conferma dell’estrema riservatezza che caratterizza la vita sentimentale della beniamina dei più piccoli.

Carolina Benvenga e la nuova vita con Riccardo Sciré e la figlia Angelina

Nonostante il naufragato matrimonio con Valerio Aniballi e l’incertezza circa le reali motivazioni, Carolina Benvenga ha ripreso in mano la sua vita e non ha accantonato il desiderio di innamorarsi e mettere su famiglia. E l’ha fatto al fianco del suo attuale compagno Riccardo Sciré. In un’intervista rilasciata a The Wom, prima di diventare mamma, la conduttrice aveva confermato il suo desiderio di maternità.

“Se non fosse che ogni tre per due mi imbarco in un progetto nuovo, probabilmente avrei già una miriade di figli. Rimando di anno in anno ma il tempo passa. Con il mio compagno, ci siamo detti che a un certo punto occorrerà fermarsi prima che arrivi quel momento in cui, guardandoci in faccia, ci renderemmo conto di aver rimandato troppo“, aveva raccontato a cuore aperto.

