VALERIO MAGGIOLINI/ Il giurista con la passione per la moda (Temptation Island Vip)

Valerio Maggiolini ha 25 anni e di mestiere fa il responsabile marketing. Grazie ai suoi 55mila follower su Instagram è riuscito a guadagnarsi un pass per la televisione, e precisamente per il programma Temptation Island Vip. Valerio vestirà i panni del single incaricato di “mettere in crisi” le fidanzate e invitarle a riflettere sulla loro attuale situazione sentimentale. Dando un’occhiata ai suoi profili social, si capisce come Maggiolini sia un ragazzo con la testa sulle spalle. Dopo la maturità classica, si è iscritto all’Università di Bari (città di cui è originario) e precisamente alla facoltà di scienze giuridiche. Presso la Lum Jean Monnet ha conseguito un master di primo livello in impreditorialità e management. Oltre allo studio, Valerio coltiva numerose passioni: è infatti un appassionato di musica, che ritiene essere la panacea di tutti i mali, ma anche di cinema, con i film che ama guardare nel tempo libero.

Chi è Valerio Maggiolini

Valerio Maggiolini ha tutte le carte in regola per fare successo come influencer. Ad appena 25 anni, ha già visitato mezzo mondo, da Dubai a Cuba e da Cuba al Messico. Degno di nota il suo viaggio in macchina da Bari a Budapest in compagnia di alcuni amici. Anche lo sport sembra rivestire un ruolo importante nella vita di Valerio. Come risulta dalle foto, il ragazzo ha un fisico molto tonico e allenato. La bellezza, suo tratto distintivo, gli ha permesso di lavorare nel mondo della moda, alternando la carriera da impiegato a quella da indossatore. Prima di partecipare a Temptation Island Vip, infatti, si è preso una pausa dal suo lavoro come collaboratore presso uno studio legale. In questo periodo è inoltre impegnato in uno stage sulla gestione d’impresa presso la Innovation Polymer Engineering. Importante la campagna pubblicitaria per il brand Retrò, per cui viene da pensare che il suo sogno sia proprio quello di sfondare nel mondo dello spettacolo. Sempre che non diventi avvocato, ovvio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA