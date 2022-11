Valerio Mastrandrea/ Chi è il regista di Diabolik che ama tanto la Garbatella

Chi è Valerio Mastrandrea, da attore a regista

Valerio Mastrandrea è un attore e regista italiano famosissimo anche perché pluripremiato al David di Donatello: sono infatti ben 11 le candidature che si è guadagnato nella vita ma i premi raggiunti sono stati ben quattro tra cui alcuni ottenuti con il film La prima cosa bella, Gli equilibristi, Viva la libertà e Fiore.

Lucia Cossu e Diana Del Bufalo, ex fidanzate di Paolo Ruffini/ "Motivi gravi..."

Valerio Mastrandrea è stato il regista di moltissimi film di successo e sarà ospite a Domenica in, da Mara Venier su Rai 1, domenica 6 novembre per presentare il film Diabolik 2 dei Monetti Bros che uscirà il prossimo giovedì 17 novembre. Infatti in studio con Mara Venier ci sarà anche Monica Bellucci, la bellissima modella e attrice di Città di Castello, (PG) che, nel film interpreta il personaggio di Altea mentre Mastrandrea sarà l’ispettore Ginko.

Silvia Bonolis/ Chi è la figlia di Paolo Bonolis: "La malattia non la rende autonoma"

Valerio Mastrandrea: dalla carriera teatrale ai quattro David di Donatello

Sicuramente il successo raggiunto da Valerio Massimo Mastrandrea è stato notevole: la sua carriera infatti è cominciata a teatro ma negli anni 90 ha cominciato anche a partecipare ad alcune trasmissioni televisive come il Maurizio Costanzo show e Quelli che il calcio. La sua carriera cinematografica comincia con ladri di cinema nel 1994 un film diretto da Piero Natoli e poi Palermo Milano solo andata del regista Claudio Fragasso.

In realtà esiste anche un Valerio Mastrandrea scrittore soltanto che ha firmato il suo romanzo chiedo scusa pubblicato da Einaudi con lo pseudonimo di Saverio Mastrofranco. Il libro è stato pubblicato nel 2010 e reca anche la firma di Francesco Abate.

Davide Bonolis/ Chi è il figlio calciatore di Paolo Bonolis che sogna di andare in TV

Grazie alla sua partecipazione al cast di Un giorno perfetto, film diretto da Ferzan Ozpetek, ha avuto un riconoscimento come attore di spicco che poi lo ha portato a lavorare con Paolo Virzì a La prima cosa bella e poi Gli equilibristi e Viva la libertà.

Nel 2016 partecipa anche come attore al film fai bei sogni che è tratto dal romanzo di Massimo Gramellini e diretto dal regista Marco Bellocchio.

Per quanto concerne la vita privata sappiamo che Valerio Mastrandrea è stato fidanzato con Paola Cortellesi e con cui oggi mantiene ottimi rapporti personali e lavorativi. Sono rimasti infatti con un grande dialogo e oggi si reputano amici.

Valerio Mastrandrea e il suo amore per la Garbatella

L’attore nato e cresciuto a Roma ha dichiarato infatti di aver superato un adolescenza difficile e grazie alle difficoltà che ha vissuto è arrivato in cima. A tutt’oggi dichiara di amare profondamente un quartiere difficile come la Garbatella.

Ad una intervista rilasciata a Repubblica sempre lodato sua madre che è stata una delle figure più virtuose di tutta la sua vita: “Ha sempre lavorato come una bestia. Mi ha avuto a 19 anni e non ha mai smesso so che è andata bene così, con una di quelle mamme che fondano sull’imperfezione e la loro capacità di amare”.

Sicuramente una delle difficoltà che ha avuto nella sua vita è stata quella di affrontare prima il divorzio dei genitori che ha finito anche per vivere in prima persona durante la sua vita. Dopo la relazione con Paola Cortellesi è stato sposato con Valentina Avenia, attrice e autrice televisiva con cui ha avuto Giordano, un figlio. In merito a suo figlio ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a Repubblica dicendo che: “Ho fatto provare a mio figlio tutti gli sport, vuole fare quello. Io preferirei facesse il medico. Faccio parte dei padri che vogliono i figli dottori per essere Curati quando sarà il momento. E comunque non è detto che faccia il calciatore, si annoierà come me con la pallacanestro”.

Ma anche l’amore con Valentina Avenia ha avuto una fine e infatti molto presto, nel novembre 2018, è stato annunciato il divorzio e la nuova relazione con Chiara Martegiani, collega attrice che ha partecipato al film Ride.











© RIPRODUZIONE RISERVATA