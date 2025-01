Valerio Scanu è tra i concorrenti della terza edizione di Ora o mai più 2025, lo show televisivo che rilancia vecchie glorie della musica condotto da Marco Liorni in prime time su Rai1. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo dopo le polemiche della prima puntata si è fatto notare durante la seconda tornando sul palcoscenico con la coach Rita Pavone. I due hanno cantato la bellissima “Fortissimo” conquistando la giuria con un totale di 55 punti. La giuria ha apprezzato la prova canora del cantante; a cominciare da Donatella Rettore: “questo pezzo sarebbe stato il caso lo cantasse solo Valerio perchè non lo sentivo, sentivo Rita fortissima e intuivo e capivo che lui lo poteva fare di più, anche le note alte che tu hai non ho capito perchè sono rimaste così. Voto 7″.

Rita Pavone ribatte: “se non parli delle note alte allora mettiti un amplifon”. Poi è la volta di Marco Masini: “quando una cantante con una carriera così come Rita fa una melodia uguale, esattamente all’unisono a un cantante in una fase di rilancio come questa, la cantante più conosciuta tende ad emergere perchè la voce è più riconoscibile. Quindi una divisione di parti leggermente diversa avrebbe dato sicuramente una marcia in più a Valerio. Voto 7″.

Valerio Scanu sul podio della seconda puntata di Ora o mai più

Il duetto di Valerio Scanu con Rita Pavone sulle note di “Fortissimo” a Ora o mai più ha accesso il confronto con i giudici. Proprio il cantante ha spiegato: “le parti cantante erano più le mie che le sue, naturalmente dobbiamo equilibrarci essendo un uomo e una donna, negli incisi abbiamo cercato di armonizzare, ma c’era tutto quello che potessi dare a livello vocale”. Per Gigliola Cinquetti sono stati bravissimi: “questo è il primo 9. Amo questa canzone, mi ha sempre emozionata, e questa sera non ha perso nulla cantata da loro due. Hanno trovato un’armonia, un modo per stare insieme e stasera mi sono piaciuti moltissimo”.

Applausi anche da Riccardo Fogli: “voto 9, bravissimo, ci hai emozionato. Si capisce che hai lavorato con il cuore e la tecnica”, mentre Patty Pravo ha votato: “9, il pezzo è splendido, Scanu è stato bravo, poi Rita tu sai che sei una grande artista e non posso che avere il mio cuore vicino al tuo”. Poi è la volta di Raf: “c’è stata solo una piccola imperfezione, ma dò un 8 di incoraggiamento. Sei molto bravo e penso che andrà ancora meglio”. Infine Alex Britti che ha bocciato il duetto: “a me arrivava troppo di più Rita e sentirti da qua da vicino che mi ha distratto. Voto 6″. Alla fine Valerio Scanu dopo un debutto deludente risale la classifica e si piazza al terzo posto nella classifica finale della seconda puntata.