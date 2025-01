Valerio Scanu è tra i cantanti protagonisti della nuova edizione di Ora o mai più, il talent show musicale condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. L’ex vincitore di Amici di Maria de Filippi ha deciso di partecipare al programma che ha l’obiettivo di rilanciare vecchie glorie della musica italiana visto che da diversi anni non è più sulla cresta dell’onda. Dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi nel 2010 approda al Festival di Sanremo con la canzone “Per tutte le volte che” con cui trionfa. Un brano scritto da Pierdavide Carone che in realtà aveva dedicato ad una sua fidanzatina di allora come regalo di compleanno. La canzone però finisce nelle mani di Scanu per volere di Maria De Filippi che propose quell’anno a Carone di donarla al collega per Sanremo.

Il trionfo di Valerio Scanu a Sanremo 2010 è indubbiamente legato a questa canzone che è stata anche spesso criticata. Durante la prima puntata di Ora o mai più si parla anche di questo retroscena con Scanu che ad un certo punto rivela: “anche Di Notte doveva essere nel mio album, ma poi non è andata così”.

Valerio Scanu dopo il successo ad Amici cerca la rivincita ad Ora o mai più

Le parole e i commenti di Valerio Scanu a Ora o mai più non hanno incontrato la simpatia del pubblico, visto che si è classificato all’ultimo posto sia nella classifica dei tutori che dei social con un voto finale 3. Un debutto fiacco per il cantante che è stato affiancato alla regina Rita Pavone con cui non sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda visto che non era neanche propenso a cantare la super hit “Datemi un martello”. Dopo la puntata il cantante è stato letteralmente travolto dalle critiche social al punto di commentare nel programma “Citofonare Rai2”: “cercherò di fare molta attenzione a quello che dico se no passo subito da presuntuoso, antipatico”.

In realtà la sua superiorità è apparsa già nel video di presentazione dove ha raccontato: “a 12 anni sono stato a Bravo Bravissimo, a 18 anni ho iniziato a fare provini fino a quando sono approdato ad Amici dove ho scoperto tutto un altro mondo. Sanremo è arrivato un anno dopo questo mega tour, vincerlo è stato il massimo perchè uno va a Sanremo per partecipare. C’è chi va per vincere e chi mente, io sono molto competitivo. Avevo visto e c’avevo visto bene che prima di passare nel dimenticatoio, prima che mi spremessero fino all’osso tanto poi l’anno dopo ci sarebbero stati degli altri ho deciso di iniziare un percorso autonomo che non mi ha fatto avere successi radiofonici. Dovendomi autoprodurre ho anche scelto di partecipare a reality come L’Isola siccome mi hanno dato un sacco di soldi e ciò mi ha permesso di continuare a fare la musica che volevo e voglio fare. Oggi sono quello di prima, ma con qualche anno di esperienza in più”.