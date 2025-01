La puntata odierna di Domenica In è stata ampiamente dedicata al Festival di Sanremo, ora che l’edizione 2025 è sempre più vicina. In studio diversi ospiti, in particolare anche due ex big in gara e soprattutto ora concorrenti del programma ‘Ora o mai più’: Pierdavide Carone e Valerio Scanu. Entrambi si sono resi protagonisti di un retroscena sulla vittoria del secondo all’edizione del 2010 della kermesse canora con il brano ‘Per tutte le volte che’, scritta dal primo quando ancora era un allievo della scuola di Amici.

Proprio sul tema della vittoria di Valerio Scanu a Sanremo con ‘Per tutte le volte che’, scritta da Pierdavide Carone, l’ex vincitore della kermesse ha rivelato: “Lui aveva scritto due brani molto belli, ‘Di notte’ e ‘Per tutte le volte che’ e gli fu chiesto se voleva darmi un pezzo per partecipare a Sanremo; lui ha quindi rinunciato ad un suo inedito per farmi partecipare”. Gli fa eco quindi Pierdavide Carone: “Perchè l’ho fatto? In quel momento toccava a lui…”.

Valerio Scanu a Domenica In: “La canzone scritta da Pierdavide Carone per Sanremo? Maria De Filippi gli chiese…”

Prosegue a Domenica In il siparietto tra Valerio Scanu e Pierdavide Carone sul brano ‘Per tutte le volte che’ con una frase del primo che potrebbe sembrare una sottile frecciatina nei confronti di Amici. “Quell’anno Pierdavide era ancora rinchiuso, io ero già stato liberato; quindi andò Maria De Filippi a chiedergli se era d’accordo sul darmi una canzone per Sanremo…”. Non è detto che i termini ‘rinchiuso’ e ‘liberato’ fossero effettivamente voluti con il fine di lanciare una sonora frecciatina; certo è che la costruzione della frase non passa inosservata e potrebbe corrispondere alle fattezze di una sottile stoccata ai danni del talent di Canale 5.