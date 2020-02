Valerio Scanu/ “Il cantante mascherato? Stavo per dire basta ma…” (Vieni da me)

Valerio Scanu a “Vieni da me” dopo l’esperienza a “Il cantante mascherato”, dove ha vestito i panni dell’angelo. Il cantante è pronto a raccontarsi, ma già in queste ultime ore ha fatto delle confessioni choc. «La chiamata per Il cantante mascherato è arriva nel periodo più basso del mio percorso artistico ma anche nel periodo più buio della mia vita». La proposta di Milly Carlucci è quindi arrivata al momento giusto, «in un momento in cui stavo per dire “basta” ed ero lì e lì seriamente». Valerio Scanu ha spiegato che sono «quei periodi in cui si commettono degli errori che non riesci a captare come tali e invece di renderti conto continui a calcare la mano e a fare più danni che altro». Concetti che aveva accennato proprio indossando la maschera durante lo show: «Ho commesso degli errori e mi sono allontanato da una persona importante nella mia vita. Devo voltare pagina? Forse, ma non so se sono in grado di camminare da solo. Ho perso le ali ed è stato doloroso».

VALERIO SCANU A VIENI DA ME DOPO LO SFOGO CHOC

Non è stato facile dunque per Valerio Scanu accettare la proposta di Milly Carlucci per partecipare a “Il cantante mascherato”. «Inizialmente ero molto titubante ma poi mi sono detto “sì, voglio mettermi in gioco”». Nel frattempo ha rimesso a posto i pezzi del puzzle della sua vita che aveva sparpagliato in giro. «La cosa bella è che si andava a provare, si lavorava ma ci si divertiva tanto tanto tanto… ma il cantante mascherato è anche molto altro…». Non è mancato un ringraziamento alla conduttrice e a Raimondo Todaro: «Beato chi come me ha avuto la possibilità di incontrarti nel suo percorso di vita». Nel post che ha condiviso su Instagram non c’è invece alcun riferimento a Guillermo Mariotto, membro della giuria che lo aveva fatto arrabbiare definendolo “la versione gay di Zucchero” e a cui aveva risposto direttamente in puntata, ancora sotto forma di Angelo, accusandolo di essere lui il primo a portare una maschera.





