Vanessa Bryant/ Foto, la dedica a Kobe nel giorno dell’anniversario:”Mi manchi!”

E’ ovviamente ancora nel cuore di molti, appassionati di basket o meno, la commozione per la scomparsa, in seguito a un terribile incidente con l’elicottero di Kobe Bryan e della figlia Gianna, occorsa lo scorso fine gennaio. E il ricordo della star del basket NBA certo è più che mai vivo, in primis per la sua bellissima famiglia e per la moglie Vanessa Bryant, che proprio nella notte italiana, con un commovente post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha voluto ricordare il marito, nel giorno del loro anniversario di matrimonio. Vanessa infatti, pubblicata una foto che la vede abbracciata col marito sul divano, ha composto questa commossa e intima dedica al marito, in questo giorno così particolare: “Il mio re, il mio cuore, il mio migliore amico. Buon 19^ anniversario di matrimonio tesoro. Mi manchi così tanto. Vorrei fossi qui a temermi tra le due braccia”. Un messaggio dunque commovente, a cui ha fatto seguito un secondo post, sempre di Vanessa Bryant, con due grossi vasi di rose rosse, che le figlie le hanno regalato in questa speciale occasione.

VANESSA BRYANT, DEDICA AL MARITO: ISTITUITO UN TROFEO IN SUO NOME E DELLA FIGLIA GIANNA

In questo giorno così particolare dunque per Vanessa Bryant e la sua famiglia, pure vi è occasione anche per noi e per l’intero mondo del basket di ricordare Kobe Bryant e la figlia Gianna, e per dare giusta memoria ai due, scomparsi prematuramente. Proprio in questo giorni infatti la Lega professionistica americana di basket femminile, la WNBA, ha deciso di istituire uno speciale trofeo alla memoria di Kobe Bryant e alla figlia Gianna, da attribuire, a partire dal 2021 per coloro che si distingueranno nella promozione del basket femminile. Una battaglia per cui lo stesso Kobe Bryant si era dedicato moltissimo negli ultimi anni, su spinta certo della figlia Gigi, che voleva diventare una giocatrice professionista. Proprio su questo tributo, la stessa Vanessa Bryant avrebbe dichiarato: “Grazie mille per aver onorato la mia Gigi. Sarebbe stato un sogno. Ha lavorato instancabilmente, ogni giorno. Voleva essere una delle più grandi sportive di tutti i tempi, come suo padre”.

