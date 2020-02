Vanessa Bryant “Kobe e Gianna, non accetto siano morti”/ “Vivo per le altre 3 figlie”

Il 24 febbraio 2020 allo Staples Center ci saranno i funerali pubblici per Kobe Bryant, Gianna Maria-Onore “Gigi” e per le altre vittime della tremenda tragedia avvenuta la mattina del 26 gennaio: il dolore per tutti i familiari, a cominciare dalla moglie di Kobe Vanessa Laine, è incommensurabile, misterioso e non “consolatorio” con le sole forze umane. In un messaggio commovente e dolorosissimo ieri sera Vanessa Bryant ha provato a lanciare una breve “confessione” di quanto dolore stia provando e di come ad oggi è solo la forza che gli garantisce la presenza delle altre tre figlie a tenerla viva e lucida: ma è dura, tremendamente dura. «Sono stata riluttante a spiegare con delle parole i miei sentimenti». Il post apparso su Instagram con tanto di video che raffigura diversi momenti insieme tra Kobe e Gigi ha trovato milioni di interazioni sintomo del grande legame che i followers – anche non per forza appassionati di Nba – hanno con il grande Kobe, shockati da quanto avvenuto in quel maledetto incidente d’elicottero. «Il mio cervello –scrive ancora Vanessa – rifiuta di accettare che sia Kobe che Gigi se ne siano andati. Non riesco a elaborare entrambi i lutti contemporaneamente. È come se stessi cercando di processare la perdita di Kobe, ma il mio corpo rifiuta di accettare il fatto che Gigi non tornerà più da me».

IL MESSAGGIO COMMOSSO DI VANESSA BRYANT

La moglie di Kobe Bryant e la mamma di Gianna fatica davvero a vederci del “giusto” in quanto avvenuto alla sua famiglia e a quella delle altre vittime: «Perché dovrei essere in grado di svegliarmi un altro giorno se la mia bambina non può avere questa opportunità? Mi sembra di impazzire. Aveva così tanta vita da vivere». Una disperazione che prova comunque a guardare avanti, con la forza della preghiera ma anche con la necessità di continuare a vivere per le altre tre figlie rimaste che hanno bisogno ora più che mai della loro mamma: «Mi rendo conto che devo essere forte e presente – spiega Vanessa Laine – per le mie tre figlie. Non posso essere con Kobe e Gigi, ma per fortuna sono qui con Natalia, Bianka e Capri. So che quello che sto provando è normale, fa parte dell’elaborazione del lutto». L’invito poi per tutti a Los Angeles il prossimo 24 febbraio con i funerali pubblici, scelti in una data per nulla casuale: le maglie di Kobe e Gianna (2 e 24) e gli anni che Vanessa e Kobe hanno passato insieme prima da fidanzati e poi da sposati. «Volevo solo condividerlo nel caso ci fosse qualcuno là fuori che ha subito una perdita come questa. Vorrei che fossero qui e questo incubo finisse. Prego per tutte le vittime di questa orribile tragedia. Per favore continuate a pregare per tutti», conclude il commosso post la moglie di uno dei più grandi sportivi della storia mondiale.





