Vanessa Redgrave, chi è la moglie di Franco Nero/ Il matrimonio segreto: “Decidemmo dopo che…”

VANESSA REDGRAVE, CHI E’ LA MOGLIE DI FRANCO NERO?

Chi è Vanessa Redgrave, moglie e donna della vita di Franco Nero? Questo pomeriggio, per la prima volta negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin, l’81enne attore e regista sarà ospite di “Verissimo” per presentare il suo ultimo film, “L’uomo che disegnò Dio”, in uscita il prossimo 2 marzo e in cui non solo recita ma è anche dietro la macchina da presa. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà il diretto interessato, scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e sentimentale e su quella love story in due atti con l’attrice britannica.

Francesco Tafanelli, chi è il compago di Matilde Brandi/ "Nel momento più buio sei arrivato tu"

Originaria di Londra e oggi 86enne, con alle spalle una carriera ricca di successi non solo sul grande schermo ma pure a teatro, Vanessa Redgrave è anche la compagna di Franco Nero: come è noto, i due si conobbero oltre cinquant’anni fa, verso la fine degli Anni Sessanta (correva infatti il 1967), quando entrambi si trovavano sul set del film “Camelot” di Joshua Logan -non a caso interpretavano rispettivamente Lancillotto e la Ginevra-; da lì era nata una relazione sentimentale che aveva portato entrambi a diventare genitori (la Redgrave aveva però, a differenza di Nero, già due figlie nate dal matrimonio col regista Tony Richardson) di Carlo Gabriel Nero. Nonostante questo, e senza convolare a nozze, i due scelsero poi di separarsi poco tempo dopo la nascita del bimbo senza per questo perdere mai i contatti e anzi recitando sovente sullo stesso set.

Leo Gassmann è fidanzato?/ Nessuna traccia di Enula. E sui suoi social...

REDGRAVE, “IO E FRANCO NERO NON SIAMO MAI STATI DAVVERO SEPARATI E…”

Tuttavia, come detto, la storia d’amore tra Franco Nero e Vanessa Redgrave è una sorta di opera in due atti che poi ha avuto una sorta di lieto fine: infatti, dopo varie love story e la nascita di altri figli, ecco che i due attori si sono ritrovati negli Anni Duemila per poi non lasciarsi più. Infatti nel lontano 2006 la coppia aveva deciso, proprio alla fine di quell’anno, di convolare a giuste nozze mantenendo però uno stretto riserbo sul fatto che si fossero sposati e anche sulla cerimonia. La notizia divenne di pubblico dominio solamente qualche anno dopo quando fu proprio la Redgrave a parlarne in una intervista radiofonica alla BBC sulle frequenze di Radio 4, spiegandone anche i motivi.

Aurora e Sofia, chi figlie Matilde Brandi/ "Voi siete la mia vita il resto non conta"

Durante la sua partecipazione allo show radiofonico ‘Woman’s Hour’ dell’emittente radiofonica inglese, Vanessa Redgrave ha chiarito che il matrimonio che lei e Franco Nero volevano non era affatto di tipo legale o che coinvolgesse la sfera economica: “Ciò non significa che non sia stata una cerimonia vera. Ci siamo sposati davanti alla famiglia e agli amici, dopo esserci consultati con Natasha e Joely, mentre mio figlio Carlo ha avuto un ruolo fondamentale” aveva ricordato l’attrice londinese, spiegando che il primogenito del marito Franco era stato colui che le aveva messo l’anello al dito. E sul lungo ‘iato’ del loro amore, dopo essersi lasciati una prima volta è stata chiara: “Io e Franco non sono mai stati realmente separati, nemmeno quando lo eravamo davvero. Anche se ci sono stati tanti momenti durante i quali non ci siamo parlati e altri in ci si parlava per urlare e litigare in modo burrascoso. Periodi brutti per entrambi…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA