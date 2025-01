Notizia bomba per una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Si tratta di Vanessa Spoto, che secondo le ultime indiscrezioni starebbe per sposarsi con il fidanzato Gian Marco Mangini. Ma facciamo un salto nel passato. Siamo nell’anno 2020/2021, in una delle stagioni più appassionanti del programma di Maria De Filippi su Canale 5. In quell’edizione Martina Grado e il videomaker Giacomo Czerny sono usciti insieme e oggi la loro relazione continua felicemente.

Insieme a lui, sul trono era seduto Massimiliano Mollicone che aveva concluso il suo percorso al dating show con Vanessa Spoto, che era stata la sua scelta. Purtroppo, però, la loro relazione è finita poco dopo e nel 2023 la stessa influencer aveva avvisato i fan di aver iniziato una storia d’amore con un altro ragazzo, Gian Marco Mangini, titolare di un negozio in provincia di Firenze. Ma non è finita qui, nonostante stiano insieme da poco più di un anno, poco fa è arrivata una notizia che ha lasciato i fan senza parole: Vanessa Spoto si sposa.

Vanessa Spoto, l’annuncio del matrimonio e l’ipotesi sulla gravidanza

L’ex corteggiatrice ha pubblicato una foto su Instagram mostrando sè stessa in un meraviglioso atelier annunciando ai follower di aver finalmente trovato l’abito dei suoi sogni. Da quel momento è partito il rumor sulle nozze. Per quale motivo un matrimonio in fretta e furia tra Vanessa Spoto e Gian Marco Mangini a Uomini e Donne? Molti dei fan si chiedono se la scelta di coronare il loro amore non sia dovuta ad una dolce attesa.

Nelle ultime ore, invece, Vanessa Spoto ha pubblicato l’orario ufficiale del matrimonio. Lei e Gian Marco Mangini si sposeranno mercoledì 22 gennaio a mezzogiorno. Per ora nè l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il futuro marito non hanno ancora chiarito se di mezzo ci sia una gravidanza, ma se così fosse siamo sicuri che Vanessa Spoto lo comunicherebbe presto ai suoi follower. Non tutti sanno che la ragazza è giovanissima: a soli 22 anni convolerà a nozze con la sua nuova fiamma. Ma chi ha imparato a conoscerla sia sui social che a Uomini e Donne sa benissimo che nonostante l’età è incredibilmente matura e sa quello che vuole dalla vita. Non ci resta dunque che farle gli auguri per questa giornata speciale!

