Vanguard: Agenti Speciali, Italia 1/ Jackie Chan in azione: trama e cast del film, oggi 10 giugno 202

Vanguard: Agenti Speciali, diretto da Stanley Tong

Lunedì 10 giugno, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20, l’action comedy del 2020 dal titolo Vanguard: Agenti Speciali. Il film è diretto dal regista e stuntman cinese Stanley Tong, film maker di numerose pellicole d’azione come Police Story 3: Supercop (1992), China Strike Force (2000) e The Myth – Il risveglio di un eroe (2005).

Il protagonista è interpretato dall’attore ed esperto di arti marziali Jackie Chan, interprete di oltre 200 progetti cinematografici, diventato famoso a livello internazionale per la sua particolare tecnica di combattimento che si fonde alla particolare mimica tradizionale del cinema muto. Nel cast anche: Yang Yang, Ai Lun, Miya Muqi, Xu Ruohan, Jackson Lou, Eyad Hourani, Zhengting Zhu, Brahim Chab.

La trama del film Vanguard: Agenti Speciali, un contabile minacciato dai terroristi e una figlia da salvare

Vanguard: Agenti Speciali racconta la storia di un semplice contabile di origini cinesi che da tempo vive nel Regno Unito, Qin Guoli (Jackson Lou), che finisce nel mirino di uno spietato terrorista, Maasym.

Guoli decide quindi di chiedere aiuto agli agenti di Scotland Yard, che riescono a uccidere l’uomo.

Purtroppo però per il contabile le cose diventano ancora più complicate, poiché il figlio di Maasym, Omar (Eyad Hourani), è deciso ad entrare in possesso della fortuna paterna, di cui solo Guoli conosce la posizione.

Per questo motivo, Omar ordina ai suoi uomini di rapire Guoli e sua moglie, ma per fortuna accorrono in suo soccorso tre agenti speciali che lavorano per l’agenzia di sicurezza Vanguard: Zhang Kaixuanv (Ai Lun), Lei Zhenyu (Yang Yang) e Mi Ya (Miya Muqi).

Il contabile è però preoccupato che Omar possa vendicarsi su sua figlia, Fareeda (Xu Ruohan), che da tempo si è trasferita in Africa. Per questo motivo il capo della Vanguard, Tang Huanting (Jackie Chan), e i suoi tre agenti si dirigono immediatamente nel Continente nero per salvare la vita della ragazza.











